Au retour des vacances, le réveil était sûrement un peu piquant ce lundi matin pour les enfants. Mais devant l’école des Gantelles, dans le quartier de Maurepas à Rennes, l’atmosphère était des plus sereines en ce jour de rentrée. Idem devant le groupe scolaire Joseph-Lotte, dans le quartier Saint-Martin, où aucun coup de klaxon ni voiture garée à l’arrache n’est venu troubler l’arrivée des écoliers.

Depuis ce lundi matin, ces deux établissements expérimentent le dispositif « rue aux écoles », aussi appelé « rue aux enfants » dans d’autres villes comme Grenoble, Lille ou Paris. Chaque matin de la semaine, ainsi que le mercredi midi, la rue devant ces deux écoles rennaises sera ainsi fermée à la circulation pendant trente minutes jusqu’à l’été. Une initiative qui vise, selon Valérie Faucheux, adjointe aux mobilités et aux déplacements à la ville de Rennes, « à assurer la sécurité et la tranquillité des enfants et des parents dans leurs déplacements ».

« La rue est quand même plus sympa comme ça »

C’est à Anatole, un élève de CM1, que l’on doit cette initiative. « Je viens à l’école en vélo et mes parents ont tout le temps peur que je me fasse écraser », raconte le garçon, obligé de zigzaguer chaque matin dans le flot de voitures stationnées en double file. Déposé dans le cadre du budget participatif de la ville de Rennes, son projet de rues piétonnes devant les écoles a vite suscité l’adhésion des internautes avant d’être validé par la ville.

Des barrières ont été installées des deux côtés de la rue pour bloquer les voitures. - J. Gicquel / 20 Minutes

Devant l’école des Gantelles, deux barrières ont ainsi été installées pour bloquer les voitures entre 8 h 20 et 8 h 50. « La rue est quand même plus sympa comme ça, sans toutes ces voitures qui nous embêtent », souligne une cycliste qui emprunte cet axe tous les matins. Venus à vélo, à draisienne ou à trottinette, certains enfants et leurs parents profitent ainsi d’une rue sans danger et rien que pour eux. « Si on veut que les enfants soient autonomes dans une ville, il faut déjà qu’ils puissent aller en toute sécurité à l’école », indique Lucile Koch, conseillère municipale déléguée à la ville à taille d’enfant.

D’autres « rues aux écoles » pourraient voir le jour à la rentrée

Les nombreux enfants faisant le trajet à pied ont quant à eux un peu plus de mal à changer leurs habitudes. « Vous savez que vous n’êtes pas obligés d’être sur le trottoir, leur rappelle Valérie Faucheux. Vous pouvez aussi marcher en plein milieu de la route car on bloque les voitures. » Surpris pour certains par les barrières, bien qu’ils en aient été informés, les parents déposant leurs enfants en voiture sont invités à se garer un peu plus loin. Et tout le monde accepte sans broncher.

« C’est en changeant les comportements que l’on arrivera à développer cette génération vélo », assure Valérie Faucheux, voyant dans ce dispositif de « rue aux écoles » un moyen de développer la pratique sportive chez les plus jeunes mais aussi de lutter contre la pollution de l’air aux abords des écoles. A l’issue de ces deux mois et demi de test devant ces deux écoles, un bilan sera établi cet été. Mais il y a fort à parier que de nouvelles « rues aux écoles » fleurissent à Rennes à la prochaine rentrée.