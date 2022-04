Bis repetita. Comme au soir du premier tour de l'élection présidentielle, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville de Rennes dimanche soir pour afficher leur opposition au résultat du scrutin présidentiel. Peu après 20 heures et l’annonce de la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, un rassemblement s’est opéré sur la place Sainte-Anne. D’après la préfecture d’Ille-et-Vilaine, environ 250 personnes étaient présentes au plus fort de la manifestation. Les forces de l’ordre ont procédé à sept interpellations.

Des feux de poubelles allumés par certains participants ont obligé les pompiers à intervenir à trois reprises. Présentes en nombre pour sécuriser l’attroupement, les forces de l’ordre ont tiré quelques grenades lacrymogènes pour disperser la foule, dont de nombreux « antifas ».

Sept interpellations

Une large banderole a été déployée : « Ce qu’on n’aura pas par les urnes, on l’aura par la rue ». « On veut manifester pour montrer que Le Pen on n’en veut pas du tout mais Macron on n’en veut pas non plus, a expliqué Nora, étudiante de 21 ans. Il faut qu’on s’organise pour trouver un contre-pouvoir ».

Affrontements en cours aux abords de la rue de saint-malo.#Rennes #presidentielles2022 pic.twitter.com/DODMQLEI1q — Ewen Bazin (@EwenBazin) April 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce rassemblement a fait moins de dégâts que celui qui s’était tenu au soir du premier tour de l’élection présidentielle, où du mobilier urbain et des vitrines avaient été dégradés. Au soir de la réélection d’Emmanuel Macron, la police a procédé à sept interpellations. Une personne a été placée en garde à vue, avant un retour au calme progressif dans la soirée.

Découvrez les résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.