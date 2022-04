La stupeur et l’effroi ont régné dans la rame. Lundi, vers 11h40, une mère de famille et ses deux jeunes enfants ont été agressés et frappés par un homme dans une rame de métro​ qui était arrêtée à la station Villejean-Université, à Rennes (Ille-et-Vilaine). D’après une source policière, la mère de 22 ans était accompagnée de ses deux enfants âgés de 1 et 2 ans quand elle a vu un homme s’en prendre à elle. La jeune femme et l’un de ses enfants ont reçu des coups de poing, notamment à la tête. L’autre enfant a quant à lui était blessé à la lèvre par un coup de couteau. Il est sorti en saignant.

L’agresseur a pris la fuite avant l’arrivée de la police. Grâce aux nombreux témoins, les policiers ont pu interpeller un suspect une heure plus tard dans le centre-ville de Rennes. D’après une source policière, l’homme serait âgé de 46 ans. Il a été placé en garde à vue pour y être entendu.