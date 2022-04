Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Cette lapalissade semble parfaitement correspondre à de très nombreuses structures de loisirs de Bretagne, qui participent ce dimanche à une grande « Journée des loisirs » où les visiteurs pourront profiter d’une deuxième entrée à moitié prix (lire encadré ci-dessous). Une journée de promotion qui annonce le lancement de la saison 2022. Mais surtout une opération de séduction à destination des habitants du coin qui sont bien souvent les premiers clients des parcs d’attractions, des aires de jeu ou des jardins. « Avec la crise, on a tous redécouvert un patrimoine autour de chez nous. Les structures de loisirs veulent se montrer auprès des locaux car ce sont leurs meilleurs ambassadeurs », analyse Eva Besnard, de l’agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine.

Un recentrage local

Après avoir longtemps visé une clientèle internationale, son agence reconnaît avoir « tout remis à plat » au moment des premiers confinements pour finalement se recentrer sur les visiteurs les plus proches. « Ils sont des visiteurs réguliers, qui permettent aux sites de vivre toute l’année, et pas seulement en juillet et en août. Ils ont aussi un grand rôle de prescripteurs quand ils reçoivent des amis ou de la famille », poursuit l’attachée de presse. « Ce sont les locaux qui nous ont fait vivre pendant deux ans, il ne faut pas l’oublier », rappelle Christiane Grobois, directrice d’Enigmaparc. Installé à Janzé, à l’est de Rennes, ce parc d’attractions indoor a, comme d’autres, énormément souffert du Covid-19. « On a accueilli deux fois moins de visiteurs parce qu’on était fermés la moitié du temps ».

Souvent fermé pendant les deux années de crise sanitaire, Enigma Parc espère retrouver ses habitués à l'occasion d'une grande journée des loisirs organisée le dimanche 10 avril en Bretagne. - Enigma Parc

Une « pause » qui a permis aux équipes d’Enigmaparc de se poser pour « tout remettre en question ». « On a profité des confinements pour repenser notre offre. Avant, nous n’avions qu’un seul parcours de trois heures. Mais ça ne convenait pas à tout le monde donc on a voulu évoluer ». Sa structure a mis sur pied une offre plus courte, notamment destinée aux plus jeunes. Mais aussi des nocturnes réservées aux adultes, qui préfèrent s’isoler des enfants pour mieux jouer.

« Notre défi, c’est de faire revenir les gens qui ne sont pas venus depuis trois ans, de leur montrer qu’on est toujours là, qu’on a changé nos parcours, nos activités ».

Les structures de loisirs sont nombreuses à avoir profité de ces deux années compliquées pour mettre sur pied de nouvelles attractions. Leur objectif est clair. Elles veulent montrer aux habitués qu’il y a des nouveautés afin de les faire revenir. A Bréal-sous-Montfort, les Jardins de Brocéliande viennent de rouvrir les portes des 24 hectares d’espaces extérieurs qui abritent ses parcours des sens, ses labyrinthes ou encore ses filets d’aventure perchés dans les arbres. « On espère tous retrouver une saison normale après deux années compliquées », reconnaît Estelle Grégoire, chargée de communication de la structure.

Décompresser à côté de chez soi

Cette année, le parc a décidé de faire de la déconnexion son thème de prédilection. « On voit que le Covid a augmenté le temps que nous avons passé devant nos écrans. Nous voulons proposer aux familles de venir chez nous pour débrancher, pour sortir des écrans et retrouver de bons moments ».

La structure qui officie dans la réinsertion de personnes handicapées vient, elle aussi, d’ouvrir un nouvel espace pour séduire les locaux. Baptisée Sensas, l’activité « à mi-chemin entre un escape game et Fort Boyard » a la particularité d’être couverte. Un moyen supplémentaire pour les Jardins de Brocéliande de se montrer toute l’année. Et de ne pas se faire oublier.