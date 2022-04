Ce n’est clairement pas l’équipement le plus sexy de Rennes. Sa mise à l’arrêt prévue ce vendredi 1er avril pour une durée de dix-huit mois vient pourtant nous rappeler son utilité. A Villejean, le plus vieil incinérateur de France sera arrêté pour être entièrement retapé. Un chantier monstrueux qui devrait coûter plus de 135 millions d’euros à Rennes Métropole. Un montant colossal qui permettra de remettre à neuf les fours et d’améliorer la performance énergétique de l’équipement. Mise en service en 1968, l’usine de valorisation énergétique (UVE) montrait des signaux flagrants de vétusté que les travaux devront gommer.

Capable d’engloutir près de 150.000 tonnes de déchets chaque année, l’incinérateur permet de fournir du chauffage « 100 % poubelle » à environ 20.000 habitants et même de l’électricité. A sa réouverture début 2024, il devrait être capable de produire « 40 % de chaleur et 120 % d’électricité en plus », selon la métropole, soit l’équivalent de 35.000 foyers. Mais en attendant, une question se pose : que deviendront nos déchets accumulés pendant cette période ? Rassurez-vous, la collectivité n’a pas prévu de vous demander de les garder.

Le bilan carbone ne sera pas très bon

Dès vendredi, les camions-bennes chargés de la collecte des ordures ménagères feront étape sur un site temporaire à la Barre-Thomas pour décharger. Nos déchets prendront ensuite le chemin de Bourgbarré où un centre de transfert a été aménagé, avant de partir en camion dans des territoires limitrophes. « Nous avons trouvé des solutions en Bretagne et dans les régions limitrophes », assure Laurent Hamon. Le vice-président de la métropole délégué aux déchets reconnaît cependant que le bilan carbone de l’opération « ne sera pas très bon ». Environ 80 % des déchets de la métropole seront incinérés. Faute de meilleure solution, 20 % de nos poubelles seront enfouies. En temps normal, ce chiffre ne dépasse pas les 3 % à Rennes Métropole.

Si la rénovation de l’incinérateur a un coût très important, le « détournement » de nos ordures va également se payer très cher : environ 28 millions d’euros au global. Il a aussi fallu construire une chaufferie au gaz dans les quartiers nord afin de continuer à chauffer les 20.000 foyers d’ordinaire reliés à l’UVE. Face à tous ces investissements, la métropole avait annoncé une hausse de la taxe d’enlèvement d’ordure ménagère dans les prochaines semaines. Les foyers rennais et métropolitains devraient payer entre 20 et 40 euros de plus par an pour l’enlèvement de leurs déchets.