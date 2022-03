L’année 2020 avait été « anormale » pour les effectifs des douanes françaises. Après cette étrange parenthèse sanitaire, l’activité a largement repris. La preuve ? Le nombre d’articles contrefaits saisis en 2021. En Bretagne, il a explosé de 88 % par rapport à 2020. Des cigarettes, des masques chirurgicaux défectueux, de la drogue, des armes.

Une activité intense qui a été fortement chamboulée par le Brexit, notamment dans les ports de Saint-Malo et Roscoff. A l’heure du bilan, les chiffres donnent le tournis… Et ça ne devrait pas s’arrêter là. D’ici 2025, 150 millions d'euros supplémentaires seront alloués aux douanes par l’Etat.

500.000 masques chinois saisis

En avril 2021, les douaniers de Brest ont frappé fort quand ils ont stoppé une livraison de 500.000 masques et gants chirurgicaux en provenance de Chine. Jugée non conforme, la cargaison n’a jamais pu arriver à destination. « C’est une responsabilité importante pour nous de veiller à ce que ces masques respectent les normes européennes. Mais c’est difficile de dire à un importateur qu’il n’aura pas les masques qu’il attendait », reconnaît Pascale Buronfosse-Bjai, directrice régionale des services douaniers. En 2020, près de 29.000 masques avaient également été saisis alors que la France en manquait cruellement. « Certains n’avaient de masque que le nom ».

D'importantes quantités de cigarettes contrefaites ont été saisies par les douanes bretonnes en 2021. - C. Allain / 20 Minutes

4,9 millions de droits et taxes

En 2021, 4,9 millions d’euros de droits et de taxes ont été redressés par les douanes bretonnes. Un montant qui a été fortement revu à la hausse du fait du Brexit et de la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne. Malgré cette contrainte, le temps moyen d’immobilisation des marchandises dédouanées a été maintenu à un niveau satisfaisant : 1 minute et 13 secondes en moyenne.

Des armes à feu sont parfois saisies par les douanes lors de contrôles sur les routes ou dans les trains. - C. Allain / 20 Minutes

​28 kg d’héroïne saisis lors d’un contrôle routier

Le 26 janvier 2022, un contrôle inopiné mené sur l’aire de repos d’Armor, entre Rennes et Saint-Brieuc, a débouché sur la saisie de 27,6 kg d’héroïne. Conditionnée en pains – il y en avait 53 – la drogue était cachée dans des sacs dans le coffre de la voiture. C’est l’attitude paniquée du conducteur qui avait incité les douaniers à s’intéresser à ce véhicule. Cette saisie estimée à près de 1,5 million d’euros n’est pas un record mais reste très importante pour la Bretagne. Au total, 158 kg de stupéfiants ont été saisis l’an dernier, dont 115 kg de cannabis et 14 kg de cocaïne. La poudre blanche est souvent transportée par des mules venues de Guyane, qui risquent leur vie en ingérant des petites boules de drogue.

Des téléphones contrefaits iPhone de la marque Apple ont été saisis par les douanes bretonnes. - C. Allain / 20 Minutes

La contrefaçon a bondi de 88 %

Le nombre d’articles saisis par les douanes bretonnes en 2021 a bondi de 88 % par rapport à 2020. Les « best-sellers » sont toujours les mêmes : des maillots de football, des chaussures de marque, des pâles copies d’articles de luxe, mais aussi des médicaments ou des jouets. D’importantes quantités de pilules contre les troubles érectiles ont notamment été saisies, mais aussi des lotions contre l’acné et des crèmes pour la peau. Tous ces produits contenaient des produits interdits et potentiellement cancérigènes. « Dans le cas des médicaments ou des joueurs, les contrefaçons peuvent se révéler dangereuses pour nos concitoyens. C’est une menace pour notre sécurité et notre santé », prévient la directrice régionale.

En 2021, le nombre d'articles contrefaits saisis par les douaniers de Bretagne a explosé de 88% par rapport à 2020. - C. Allain / 20 Minutes

Les douaniers ont également saisi 458 kg de cigarettes l’an dernier. En France, il est interdit d’acheter du tabac en dehors des réseaux de buralistes. Les acheteurs s’exposent même à des sanctions en cas d’achats importants sur le Net.

Deux statues volées retrouvées

L’homme s’apprêtait à embarquer vers le Royaume Uni avec sa statue « sous le bras ». A Roscoff, ce voyageur a dû laisser sa sculpture de Saint-Jean et Saint-Pierre en Bretagne, faute de pouvoir prouver l’authenticité de son certificat d’achat et de fournir le certificat délivré par le ministre de la Culture dans le cas des biens culturels. L’enquête a montré que la statue avait été volée dans un enclos paroissial du Finistère, puis revendue pour 1.500 euros. Le voleur a été retrouvé, tout comme l’antiquaire qui avait vendu l’objet. La statue retrouvée et une deuxième qui avait été volée, ont été restituées à leur propriétaire.