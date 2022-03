On en sait un peu plus sur l’accident de la route qui a fait trois blessés dont un très grave dimanche à Noyal-sur-Vilaine, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). La petite Peugeot 206 qui a été accidentée sur la RN157 entre Rennes et Paris était visiblement poursuivie par la police, a-t-on appris ce lundi, confirmant une information de Ouest-France. Les trois jeunes occupants étaient soupçonnés d’une tentative de cambriolage dans un pavillon de la commune de Cesson-Sévigné. D’après nos informations, ce sont les occupants de la maison qui ont mis en fuite les voleurs avant d’alerter la police.

Identifié, le véhicule suspect a été pris en chasse par deux véhicules de police : un de la brigade anticriminalité et l’autre de police-secours. Circulant à très vive allure, le conducteur a refusé de s’arrêter et d’obtempérer. Il aurait même tenté de percuter la voiture des policiers.

La course-poursuite s’est terminée par un dramatique accident. Le conducteur de la 206 a perdu le contrôle de sa voiture et percuté le terre-plein central de la quatre-voies à hauteur de Noyal-sur-Vilaine. Agés de 20 à 30 ans, les trois occupants ont été gravement blessés et transportés au CHU Pontchaillou. L’un d’entre eux était en urgence vitale ce lundi.