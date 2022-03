Les bruits de moteurs ont laissé place aux doux sons du marteau, du fer à souder et de la ponceuse. Au 5 rue Bahon-Rault, dans le nord de Rennes, un ancien garage automobile fait désormais office d’espace de coworking pour les artisans. Dans ce vaste atelier de 1.200 m², propriété de la ville, différents métiers se côtoient avec un ébéniste, une métallière, un charpentier, une bijoutière ou une tapissière d’ameublement. On y croise aussi des particuliers venus retaper un meuble en bois ou s’essayer à la soudure.

Différents métiers se côtoient dans l'atelier comme Emeline, métallière. - J. Gicquel / 20 Minutes

Tous partagent ici les mêmes machines et outils dans un esprit d’échange et de convivialité. Tiers-lieu atypique dédié aux métiers de l’artisanat, Comme un établi a ouvert ses portes en juin 2020 sous l’impulsion de Benjamin Danjou et d’Edvin Bernardin. Passionnés de bricolage, ces deux amis ont longtemps rêvé de cet endroit. « On était tous les deux ingénieurs et on avait envie de changer de vie et de s’engager dans un projet d’économie sociale et solidaire », indique Benjamin.

Rompre l’isolement des artisans

D’abord associatif avant de devenir coopératif, ce projet se veut une réponse aux problématiques auxquels bon nombre d’artisans sont confrontés. « Certains se sentent un peu isolés dans leur atelier ou sont à l’étroit et ont besoin d’espace pour travailler. Le coût des outils et des machines peut aussi être un frein », souligne Edvin, défendant « un nouveau modèle pour l’artisanat ». Deux ans plus tard, la formule a l’air de séduire puisque l’atelier partagé, récemment labellisé « manufacture de proximité » dans le cadre du plan France Relance, compte désormais 87 sociétaires et accueille 27 artisans.

L'atelier de lutherie pour guitares Arbor & Son s'est installé dans un box loué à Comme un établi. - J. Gicquel / 20 Minutes

Certains louent seulement les lieux pour quelques heures. D’autres y résident à l’année dans des box en bois d’une dizaine de mètres carrés. C’est le cas de Stéphanie Arcay-Novo qui s’est reconvertie créatrice et restauratrice d’abat-jour. « Je voulais à la base avoir ma propre boutique mais il y avait énormément de contraintes, indique-t-elle. Et je n’avais pas non plus envie d’être seule pour démarrer mon activité ».

Un intérêt croissant pour le bricolage

Plus qu’un simple lieu de travail, Comme un établi se veut aussi « un lieu de vie », souligne Benjamin, qui prévoit d’y organiser des événements culturels et des conférences. Un lieu aussi ouvert à tous avec un intérêt croissant des particuliers pour le bricolage et le fait main. « On le sent avec cette mode du « Do it yourself » et cela s’est encore accentué pendant le confinement où les gens ont eu envie de faire des petits travaux de décoration ou de bricolage mais sans avoir forcément l’espace et les outils », précise Benjamin.

L’équipe de Comme un établi prévoit aussi d’ouvrir le lieu aux écoles afin de faire découvrir les métiers de l’artisanat aux élèves et pourquoi pas susciter des vocations.