On a cru rêver quand on a vu un bout de ciel bleu. En terrasse, certains avaient même osé les lunettes de soleil. Alors que les restrictions pesant sur les bars tendent à s’alléger, les clients ont semblé de plus en plus nombreux à retrouver les bars de Rennes. Dans une région réputée pour son grand nombre de bistrots, 20 Minutes vous a donné la parole pour connaître vos bars préférés pour boire une bière. Et vos suggestions ont été nombreuses ! Voici donc le premier palmarès des meilleurs bars à bière de Rennes.

Le plus fourni : La Maison

La Maison est le bar à bières le plus plébiscité par nos lecteurs, qui apprécient la vingtaine de pressions. - C. Allain / 20 Minutes

C’est clairement LA référence à Rennes. Celui qui s’appelait il y a peu le Sur-Mesure est devenu La Maison mais le concept reste inchangé. Au comptoir, 20 bières pression venues du monde entier pour déguster, s’initier, découvrir. « Tout ce qui est bon et artisanal, on prend », glisse Tony, l’un des barmans entre deux pintes à servir. « Les autres bars ne font pas le poids », selon Jonathan, qui a répondu à notre appel à contributions. « Ma plus grande déception, c’est de ne jamais pouvoir tout goûter même si j’y retourne souvent… », ajoute Ségolène. La Maison a été créée par Alain, l’un des premiers spécialistes de la bière à Rennes, qui tient La Cave d’Alain, rue Poullain-Duparc. Un fin connaisseur. On notera qu’elle propose aussi plusieurs bières sans alcool.

La Maison, 18 rue de Robien.

Le plus français : Le Coin Mousse

A l'entrée du mail Mitterrand, Le Coin Mousse est le meilleur bar de Rennes en ce qui concerne les bières françaises. - C. Allain / 20 Minutes

C’était l’un des plus plébiscités de notre appel à contributions. Le Coin Mousse, situé à l’entrée du mail Mitterrand a d’abord été une cave, avant de s’agrandir pour devenir un bar. Douze becs permettent d’offrir une large gamme de bières à la pression. La particularité ? Elles sont 100 % françaises et artisanales ! « C’est le patron qui va directement chez les brasseurs pour s’approvisionner », explique Vincent, le barman. « Le staff est sympa et conseille bien en fonction des goûts et des connaissances de chacun. Les prix restent très corrects pour la qualité de la bière », conseille Anne.

Le Coin Mousse, 4 mail F. Mitterrand.

Le plus sportif : Origines

Le bistrot Origines, situé à l'Hôtel Dieu, offre une grande terrasse façon guinguette idéale pour profiter de la bière brassée sur place. - C. Allain / 20 Minutes

Implanté dans les anciens murs de l’hôpital à l’Hôtel-Dieu, Origines est à la fois un bar, un restaurant, une brasserie de bière et une salle d’escalade. Ouvert en 2019, le bistrot offre une terrasse de dingue au calme dans un environnement intimiste, presque secret. La bière servie est produite directement sur place et varie selon les semaines et les humeurs du brasseur. Pour les curieux, des visites de la brasserie sont parfois organisées. « De la bonne bière artisanale dans un lieu historique et sympathique », selon Samuel, un adepte du concept.

Origines Bistro, 2 rue de l’Hôtel Dieu.

Le plus local : Les 400 Coups

Ouvert depuis 2019, le bar Les 400 Coups propose la meilleure sélection de bières locales artisanales. - C. Allain / 20 Minutes

Il a ouvert en octobre 2019, quelques mois avant le Covid-19… Après avoir fait tourner sa cave, le bar Les 400 Coups est devenu une référence dans la bière locale. Ici, on ne sert que des produits issus de microbrasseries du coin. Quatre becs pour la pression et une soixantaine de références en canettes et bouteilles sont proposées. Le plus ? La déco sympa en mode rétro et la centaine de vins nature proposés (parce que tout le monde n’aime pas la bière). « Sans conteste la meilleure gamme locale », selon François, habitué des lieux.

Les 400 Coups, 10 rue de Lorient.

Le plus grand : Le Delirium Café

Installé sur la place des Lices, le Delirium Café est le plus grand bar à bières de Rennes. - C. Allain / 20 Minutes

C’est un palace, un temple, un espace immense consacré en grande partie à la bière. Celui qui se faisait appeler le Kenland est devenu le Delirium Café en 2018 quand les frères Dartois ont noué un partenariat avec le temple de la bière belge à Bruxelles. Le bar qui s’étend sur deux salles et plus de 700 m² est très prisé des jeunes. Douze pressions en grande partie venues de Belgique y sont servies, en plus de la centaine de références en bouteilles. Un must pour les amateurs de sport qui pourront y voir les nombreux matchs diffusés sur écran géant. L’an dernier, le bar de la place des Lices a eu un petit frère, le Little Delirium, qui a ouvert sur l’esplanade de Gaulle.

Delirium Café, 15 place des Lices.

Le plus extérieur : La Piste

Sur le mail Mitterrand, le bar La Piste propose une quinzaine de bières avec de grands espaces extérieurs. - C. Allain / 20 Minutes

Depuis la transformation du mail Mitterrand, le bar La Piste est devenu l’un des endroits les plus courus du secteur. Que ce soit sur la terrasse du mail ou dans le patio verdoyant à l’arrière du bistrot, les clients viennent nombreux se poser en extérieur et déguster la quinzaine de bières proposées à la pression. Ici, les fûts sont renouvelés souvent pour proposer de la blonde, de la brune, de l’IPA, de la triple, de la stout… « Un cadre idéal pour boire un verre sur la grande terrasse ou encore jouer au palet lors de belles journées d’été », témoigne Thibault.

La Piste, 68 mail F. Mitterrand.

Le plus spiritueux (et spirituel) : Le Black Bear

Dans la rue de Saint-Malo, le Black Bear est une référence pour son ambiance et la carte de ses bières belges. - C. Allain / 20 Minutes

Il a ouvert ses portes rue de Saint-Malo avec la lourde tâche de succéder à la Bernique Hurlante. Quatre ans après l’inauguration, le Black Bear a trouvé son public. Dans ce petit bar, l’ambiance est chaude et la bière est fraîche. Vous y trouverez 16 références de pression venues en grande partie de petites brasseries belges et françaises. « Fine amatrice de bière », Amélie note « l’accueil chaleureux du staff » (on confirme) et « l’ambiance garantie ». L’établissement est également riche en spiritueux et propose 80 références de whisky. A sa fermeture à 1 heure, vous n’aurez qu’à faire quelques mètres pour vous ambiancer au Doujezu, qui a remplacé le mythique Dejazey.

Le Black Bear, 40 rue de Saint-Malo.

Le plus rock & roll : L’Amrok

Situé au pied des Horizons, l'Amrok est un des bars à bière de Rennes les plus actifs pour proposer des concerts. - C. Allain / 20 Minutes

Son environnement en fait sans doute l’un des bars les plus atypiques de Rennes. Installé au pied des tours des Horizons, l’Amrok propose une dizaine de bières à la pression et une centaine en canettes et bouteilles, dont une grande partie provient des Etats-Unis et de brasseries bretonnes. Le bar, qui fait aussi cave, propose très souvent des concerts de rock et de punk qui animent la place commerciale un peu tristoune. Aux beaux jours, vous devriez y croiser les joueurs de palet de la P’tite Planche qui viennent s’exercer dans le parc situé juste à côté.

L’Amrok, 6G rue de Brest.

Les plus excentrés : La cave à Flo et les V & B

A Cesson-Sévigné, la Cave à Flo propose une trentaine de bières à la pression. - La Cave à Flo

Elle est ouverte depuis 2013 mais reste une référence pour les amateurs de bière. A Cesson-Sévigné, Flo et son équipe proposent 32 tirages pression différents, soit plus de 500 bières différentes proposées dans l’année. Ajoutez à cela une gamme de 800 références en cave et vous comprendrez qu’il y a tout ce qu’il vous faut à la Cave à Flo. Dans le même style, on citera également les trois V & B qui sont installés aux Longchamps, route de Lorient et dans la ZI Sud-Est. Tout près de ce dernier, la brasserie locale Skumenn a aussi ouvert son Brewpub où leur bière est proposée à la pression.

La Cave à Flo, 3 allée de Bray à Cesson-Sévigné.

Et tous les autres…

Notre appel à contributions ayant connu un joli succès, nous n’avons pas pu visiter tous les établissements mentionnés. On citera parmi ceux-là les pubs comme le Westport Inn, le O Connells, le Fox & Friends et le Penny Lane. Ou encore le Nakama, la Tête de Chou et le Bar à mines. Bref, il y a de quoi faire dans la capitale bretonne !