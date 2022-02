Il avait ouvert ses portes le 4 décembre pour répondre à la forte demande de rendez-vous pour la troisième dose. Deux mois et demi plus tard, le centre de vaccination situé plaine de Baud à Rennes​ fermera définitivement ses portes à partir de samedi après-midi. « Il n’y a plus d’intérêt aujourd’hui à avoir un centre de vaccination d’une telle capacité », souligne le Colonel Louis-Marie Daoudal, directeur départemental adjoint du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine.

Au total, les pompiers auront réalisé plus de 71.000 injections depuis l’ouverture du centre. « On tournait à 2.000 injections par jour à l’ouverture puis cela a baissé progressivement à partir de la mi-janvier, précise le Colonel Daoudal. Lundi dernier, nous n’avons réalisé par exemple que 119 injections ».

Après la fermeture de la plaine de Baud, il sera toujours possible de se faire vacciner à Rennes dans les centres de Malifeu, Bréquigny et du centre commercial Alma. Selon les dernières données fournies par l’Agence régionale de santé de Bretagne, 85,6 % de la population bretonne éligible au rappel a déjà reçu sa dose.