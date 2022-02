Quels sont vos bars à bières préférés à Rennes ? Racontez-nous

A Rennes comme dans toute la France, les bars et cafés ont retrouvé une vie un peu plus normale depuis le mercredi 16 février et la levée de l’interdiction de consommer debout. Un vent de liberté qui a permis aux bistrots de se détendre un peu et d’accueillir davantage de clients dans un contexte épidémique en net repli.

Dans la capitale bretonne, bon nombre d’établissements ont fait le choix de proposer de larges choix de bières ces dernières années, certains décidant même de se spécialiser dans le houblon.

Quel est votre bar à bières préféré et pourquoi ? Quel est le plus local ? Le plus branché ? Le plus dansant ? Le plus traditionnel ? Celui qui offre le plus grand choix ? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. Vos contributions serviront à la rédaction d’un article très prochainement !