Prendre soin des corps pour redonner une dignité aux hommes et aux femmes vivant dans la rue. Voilà la mission de l’association Bulles Solidaires qui a vu le jour en 2017 à Rennes. D’autres acteurs assurant déjà la distribution de vêtements ou de nourriture aux personnes les plus démunies, la jeune équipe s’est dès le départ concentrée sur les produits d’hygiène corporelle. « Un petit plus qui répond à un vrai besoin, aussi bien pour la santé que pour l’estime de soi de ces personnes », selon sa présidente Laure-Anna Galeandro-Diamant.

Très vite, l’association a tissé sa toile dans la ville en installant des points de collecte pour récupérer savons, rasoirs, déodorants et serviettes hygiéniques qui sont ensuite redistribués lors des maraudes. Après quatre ans d’efforts, l’engagement porte ses fruits pour la cinquantaine de bénévoles qui ont récolté l’an dernier plus de 6 t de produits.

Le problème de l’accès à l’eau pour les personnes SDF

Dans les prochains jours, l’association va également commencer à sillonner la ville à bord d’un camping-car. Un projet qui a germé après un moment de gêne vécu par Laure-Anna lors d’une tournée de rue. « Un jour, j’ai proposé un savon à un monsieur mais il l’a refusé, raconte-t-elle. Je n’ai pas compris, au début, jusqu’à ce qu’il m’explique que cela ne lui servait à rien car il n’avait pas accès à l’eau. Je me suis alors sentie très bête. »

Le coin chambre du camping-car a été cassé pour laisser place à une grande salle de bain avec douche, toilettes et lavabo. - Bulles Solidaires

Mais pas de quoi décourager la jeune femme qui, suivant le modèle de l’association Mobil’Douche à Paris, s’est mise en quête d’un camping-car il y a deux ans pour permettre aux personnes SDF de prendre une douche chaude et de se laver gratuitement. C’est sur Le Bon Coin que l’association a finalement trouvé la perle rare, finançant l’achat du véhicule grâce aux 20.000 euros collectés via le financement participatif lors du premier confinement.

Un endroit pour prendre un café et discuter

Après des mois de travaux, le camping-car, baptisé Bulle Mobile, est désormais prêt à rouler. L’ancienne chambre a laissé place à une grande salle de bains avec une douche, un lavabo et des toilettes. De grandes cuves d’eau ont également été installées à l’intérieur pour permettre une autonomie d’une quinzaine de douches par jour. Tout le nécessaire de toilette est bien sûr fourni à l’intérieur du camping-car qui se veut aussi un lieu d’écoute et de réconfort pour ces personnes en souffrance. « On a aménagé un espace salon pour qu’elles puissent s’asseoir pour prendre un café et prendre le temps de discuter », souligne Laure-Anna.

A quelques jours du lancement, les bénévoles de l’association cherchent désormais la bonne formule. « On ne sait pas encore si on stationnera le camping-car à un endroit toute une soirée ou alors si on sillonnera la ville », s’interroge la présidente. La salle de bains mobile fonctionnera dans un premier temps une fois par semaine. « Mais on espère vite pouvoir assurer plus de jours de présence, indique-t-elle. Il nous faut pour cela plus de bénévoles. » L’appel est lancé.