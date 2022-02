Sa base est déjà « décorée » de quelques peintures plus ou moins réussies. En bas, le collage d’un cerf paraît bien frêle pour égayer la grande façade de 17 mètres de haut. Imaginé par l’architecte Georges Maillols, connu à Rennes pour avoir dessiné les Horizons ou la Barre Saint-Just, le bâtiment situé au 59 rue de Saint-Malo attend d’être repeint. Pour colorer et égayer sa façade grise et blanche de 225 m², la ville de Rennes a lancé un appel à projets en partenariat avec le bailleur Archipel Habitat. Les artistes professionnels, qu’ils soient seuls ou en collectif, souhaitant s’attaquer à ce mur sont invités à adresser leur projet de mise en valeur avant le 18 avril à l’adresse suivante : servicesoutienprojetsculturels@rennesmetropole.fr.

Une initiative qui s’inscrit dans le dispositif R.U.E

L’immeuble de huit étages n’est pas le premier à être ouvert à la créativité des artistes locaux. Depuis quelques années, les bailleurs sociaux font régulièrement appel aux amateurs de street-art pour embellir des murs ou des parkings.

Cette initiative lancée par la ville vient s’inscrire dans le dispositif baptisé R.U.E pour « Réseau urbain d’expression » qui propose une trentaine de murs où l’expression libre est autorisée et ouverte aux graffeurs.