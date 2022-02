Ils sont arrivés dans la nuit pour poser les murs de son, avant de prévenir les adeptes de techno et hard techno de l'adresse exacte. A Rennes​, une rave party se tient depuis plusieurs heures dans un hangar désaffecté situé près de la route de Lorient. D’après la police, environ 2.500 personnes ont participé à l’événement au plus fort de la soirée. « Il y a encore plus de 2.000 personnes sur place », expliquait vers 11h30 un commandant de police.

Alertée dans la nuit, la préfecture a ouvert un centre opérationnel et convoqué les forces de l’ordre, les secours et l’agence régionale de santé. Un point médical avancé a été déployé sur place. A midi, les pompiers avaient pris en charge six personnes en urgence relative. Toutes ont été transportées vers le CHU Pontchaillou. La soirée se déroule dans un hangar d’environ 3.000 m² qu’occupait auparavant l’atelier de plomberie Maillard. Le site implanté rue Jean Le Hô est vide depuis plusieurs années.

Des contrôles de police sur place

Aucun incident n’est à déplorer. Sur place, la police a installé un point pour contrôler les véhicules à la sortie de la fête et réaliser des dépistages d’alcool et de stupéfiants. Plus de 400 véhicules sont toujours garés dans la zone.