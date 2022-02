Ses yeux sont fatigués mais son esprit reste vif. Eugène avoue pourtant être « à bout ». « Je sens ma santé me lâcher. Je suis épuisé, très angoissé ». On comprend vite pourquoi quand on découvre dans quelles conditions le Rwandais survit. Au bord de la Vilaine, à quelques mètres de l’avenue François-Château, Eugène s’est construit un squat de fortune où il passe ses journées et ses nuits depuis dix mois. Chaque jour, des dizaines de joggeurs et de cyclistes passent devant les barrières de chantier qu’Eugène a dressé comme protection. Certains habitués osent un signe de la main mais la plupart ignorent la présence de cet homme pourtant courtois et respectueux. Dans le quartier, certains se plaignent des aboiements de son chien baptisé King. « Ils appellent parfois la police. Je préférerais qu’ils viennent me parler », témoigne son maître.

Le mois dernier, Eugène s’est prêté à un exercice peu ordinaire en acceptant de raconter sa vie, son parcours et ses galères dans une vidéo tournée par Martin Rousselot. Ce grand gamin de 20 ans et lui sont devenus amis il y a quelques mois, quand Martin a organisé une maraude pour distribuer de la nourriture et des vêtements aux sans-abri de Rennes. Touché par le parcours d’Eugène, le jeune fondateur de l’association Tous Inclus a publié la vidéo sur ses réseaux, dévoilant la vie de son nouvel ami, mais aussi la situation qui l’a emmené jusqu’à la rue. « J’avais envie que l’on rentre dans son intimité pour que les gens se rendent compte du malheur vécu par certains. Eugène est une bonne personne, quelqu’un qui a envie de s’en sortir et pourtant, il vit là, dehors ».

Martin (à gauche) a rencontré Eugène lors d'une maraude d'aide aux sans-abri. Le Rwandais vit dans un camp de fortune à Rennes avec son chien King. - C. Allain / 20 Minutes

Depuis qu’il a créé son association fin 2019 pour « rendre son père fier » après une dispute, Martin Rousselot a rencontré bon nombre de personnes sans domicile fixe vivant ou survivant à Rennes. Combien sont-elles au total ? Difficile à évaluer. Dans son rapport paru mercredi, la fondation Abbé Pierre estime que le nombre de personnes à la rue a doublé en moins de dix ans en France et s’élèverait à au moins 300.000 personnes. « Depuis que je fais des maraudes, je n’ai croisé personne qui avait choisi la rue, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire. Ça arrive, mais c’est très rare. Souvent, cela arrive après un accident de la vie, une séparation, une dépression », témoigne Martin Rousselot, qui vient de lancer une cagnotte pour financer ses maraudes.

Dans le cas d’Eugène, c’est la pandémie qui a précipité sa chute. Lui qui suivait un double cursus de mathématiques et informatique à l’université de Strasbourg a précipité son retour à Rennes pour se confiner au printemps 2020. « Je n’ai jamais eu de famille donc j’ai dû me débrouiller seul. Tout était fermé, je n’avais nulle part où me loger ». Eugène s’est alors construit un abri précaire, que la police a fini par détruire, puis un autre, encore démoli, puis un autre, de nouveau écrasé. Depuis le mois d’avril, il dort dans le froid et l’humidité des bords de Vilaine avec son chien (et des rats) pour seule compagnie.

« Si je suis là, c’est que je n’ai pas d’autre solution. Si la police veut détruire mon abri, alors qu’elle me trouve un logement. C’est une honte de voir des êtres humains vivre ainsi. Je suis tombé dans l’oubli et je n’ai personne pour me relever ».

Lui a fui le génocide rwandais en 1995 pour les Pays Bas, avant d’arriver à Rennes en 2005 et de travailler dans le BTP, allant jusqu’à fonder son entreprise. Titulaire d’une carte de résident, il pourrait travailler mais pas sans logement. Aujourd’hui, son RSA lui sert à se nourrir et à nourrir son chien.

Fin décembre, il pensait avoir un beau cadeau de Noël quand on lui a promis un appartement pour le début de l’année. Mais un mois plus tard, il dort toujours dehors, sans trop avoir compris pourquoi. « Je suis épuisé mais je n’arrive à dormir que quand mon organisme ne suit plus. Je n’ai plus la force, plus le moral », témoigne-t-il, les mains tremblantes. S’il accepte de témoigner et de se livrer, c’est pour « conscientiser l’opinion publique ». En espérant que son histoire lui ouvrira les portes d’un logement.