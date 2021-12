Le détail des faits reste à éclaircir, mais il y a au moins une chose de sûr : la gendarmerie d’Ille-et-Vilaine, prévenue à 5h45 ce samedi matin, a pu constater le décès d’un homme de 37 ans à Lanhélin, près de Saint-Malo, abattu par le propriétaire du domicile où il s’était introduit.

« Il semblerait que la victime se soit introduite au domicile de l’auteur présumé. Tout ceci se termine par un coup probablement au fusil de chasse, en tout cas du gros calibre dans la mesure où la victime a été éjectée sous le recul vers l’extérieur », a indiqué la procureure de Saint-Malo Christine Le Crom, confirmant une information de Ouest-France.

L’auteur présumé du coup de fusil, âgé de 62 ans, a « été victime a priori de cambriolage la semaine dernière dans un contexte qui reste à déterminer » et a été placé en garde à vue, a ajouté la procureure, tout en précisant que l’homme décédé avait de multiples antécédents judiciaires. Selon Ouest-France, une femme et un adolescent ont également été pris en charge par les secours, choqués mais pas blessés. Une information judiciaire pourrait être ouverte par le parquet de Rennes, et une autopsie doit être pratiquée dans les meilleurs délais.