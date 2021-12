Comprendre le fonctionnement d’une collectivité n’est pas toujours chose aisée. Car s’ils habitent le même territoire, les 456.784 habitants de la métropole rennaise ne sont pas tous logés à la même enseigne, notamment en matière d’impôts. Exemple avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Dans les 43 communes qui composent le territoire, 46 taux d’imposition différents sont ainsi en vigueur. Pour mettre fin à ce mille-feuille administratif, les élus de Rennes Métropole ont adopté courant mars le principe d’un taux d’imposition unique.

D’ici 2023, il en sera de même pour l’eau et l’assainissement avec un tarif unique qui sera mis en place. Car là aussi, la facture n’est pas la même si vous habitez Rennes, Betton, Laillé ou bien encore Bécherel. « Le tarif du mètre cube peut parfois varier du simple au double », indique Pascal Hervé, vice-président de la métropole chargé du dossier de l’eau.

Le chèque eau va passer de 30 à 40 euros

Cette harmonisation des prix ne se fait toutefois pas en un simple claquement des doigts. Engagé en 2016, le processus a notamment permis d’accorder la gratuité des dix premiers mètres cubes d’eau à tous les habitants de la métropole. Une tarification progressive a également été instaurée pour faire payer davantage les gros consommateurs. Jeudi soir, lors du conseil de Rennes Métropole, ce principe d’une tarification sociale et écologique de l’eau a encore été renforcé.

Dès l’an prochain, le montant du chèque eau versé aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C) va ainsi passer de 30 à 40 euros. De nouvelles tranches de facturation vont également être créées afin de ne pas pénaliser les foyers qui consomment moins de 120 m³ par an.

Des travaux pour renouveler le réseau d’assainissement

A côté de cela, la facture va tout de même augmenter à partir de l’an prochain pour les particuliers avec l’augmentation de la redevance d’assainissement qui a été adoptée jeudi soir. « Ce montant n’a jamais été augmenté depuis 2015 malgré l’inflation », souligne Pascal Hervé. L’élu justifie cette hausse par les travaux que la collectivité va devoir mener pour renouveler son réseau d’assainissement qui commence à vieillir. « Nous ne voulons pas faire payer cette charge aux générations futures et nous devons donc investir 90 millions d’euros d’ici 2025 », assure-t-il.

Pour un foyer consommant moins de 60 m³ par an, l’augmentation de la redevance d’assainissement sera de 3,2 % par an. Pour les gros consommateurs (plus de 180 m³ par an), la facture sera encore plus salée avec une hausse de 7,8 % par an.