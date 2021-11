C’était une promesse de campagne. Un an et demi après sa réélection, Nathalie Appéré a fait recruter une trentaine de policiers municipaux (40 à terme) pour tenter de sécuriser le centre-ville et les quartiers de Rennes. A compter de ce vendredi, les patrouilles vont même être étendues jusqu’à 2h30 du matin afin de veiller sur les nuits agitées des jeudis, vendredis et samedis. Les agents seront également davantage présents les dimanches et jours fériés afin d’accroître leur présence sur le terrain. Fermement opposée au port d’une arme à feu, la maire socialiste de Rennes a accepté de doter chaque patrouille d’un pistolet à impulsion électrique dont le déploiement est prévu ce week-end. Suffisant ? « Totalement inacceptable », selon Force ouvrière.

Le syndicat réclame depuis plusieurs années l’armement des agents afin de faire face « au climat d’insécurité croissant » à Rennes. Cette semaine, sa demande est pourtant bien moins ambitieuse. Inquiet de l’élargissement des horaires, Force ouvrière demande le report de sa mise en place et avance un argument solide. « Nous sommes désormais 120 agents. Mais 30 % d’entre nous n’ont pas leur agrément pour le port du bâton de défense et de la bombe lacrymogène. Va-t-on envoyer des équipes sans moyen de défense en pleine nuit ? », interroge Jérôme Jourdan.

Illustration d'une intervention de la police municipale, ici à Rennes. - C. Allain / 20 Minutes

Le syndicaliste assure que cela « arrive parfois » en journée. Et rappelle que le tonfa est « le meilleur moyen de défense face à une attaque au couteau ».

Une formation obligatoire à suivre

La situation ne concernerait pas seulement les dernières recrues mais résulterait d’un manque de formation dans les rangs de la « PM ». Pour porter une matraque ou une bombe lacrymogène, la loi exige que ce soit le préfet qui accorde une autorisation individuelle « sur demande motivée du marie ». Pour cela, l’agent doit avoir suivi « avec succès » une formation qui devra être attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Sollicitée, la municipalité rennaise estime que « le nombre d’agents dûment formés et habilités à utiliser les équipements de protection et de défense est suffisant pour assurer la mise en place des nouveaux horaires de patrouille ».

En élargissant les horaires de sa police municipale, la ville de Rennes va l’obliger à encadrer la sortie des bars, dont une partie ferme à 1 heure du matin. Tous les agents sont concernés par ces missions et devront tour à tour s’y coller. « Nous étions davantage favorables à la création d’une équipe spécialisée de nuit mais cela nous a été refusé », assure Jérôme Jourdan. Pour exercer jusqu’à 2h30 du matin, les agents toucheront une prime de 10 euros bruts, qui vient s’ajouter à la prime de 55 euros ouverte à la mise en place des horaires de nuit. « C’est purement scandaleux », estime le leader de Force ouvrière.