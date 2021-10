Il avait fait tourner les têtes des enfants et des parents pour les fêtes de Noël en 2019. Installé place du Parlement à Rennes en lieu et place de la patinoire, le carrousel géant de Régis Masclet avait été un grand succès. Totalement transformé, ce manège à double étage de 13 mètres de haut et 12 mètres de diamètre n’a pas fini de tourner dans la capitale bretonne. Dans les prochaines semaines, il s’installera définitivement sur la place de Sainte-Anne où les travaux d’aménagement sont presque achevés. Selon les informations de ​20 Minutes, le chantier d’installation du manège devrait démarrer mi-novembre avec une ouverture au public prévue pour les fêtes de fin d’année.

Une esquisse en 3D du nouveau carrousel qui sera installé d'ici la fin de l'année place Sainte-Anne. - Régis Masclet

Le Carrousel du palais prendra place à côté du Couvent des Jacobins et rendra hommage à la Bretagne. « Ce sera des petits clins d’œil au côté terre et mer de la région avec des sculptures faites par des artistes bretons », indique Régis Masclet. Surnommé « Monsieur Manège » dans la capitale bretonne, le créateur n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il fait déjà le bonheur des familles avec ses attractions installées place Hoche et dans les centres commerciaux Alma et Grand Quartier.

« Un manège unique et atypique »

Mais son nouveau joujou le rend encore plus fier. « C’est comme avec les enfants, c’est toujours le dernier le plus beau », sourit-il. Régis Masclet se montre surtout impatient de retrouver la place Sainte-Anne qu’il avait dû quitter pour laisser place aux travaux du Centre des congrès et de la ligne B du métro. « On aurait pu remettre le manège de la place Hoche mais cela aurait été la solution de facilité, j’avais envie de partir sur quelque chose de complètement différent avec un manège unique et atypique », souligne-t-il.

Le carrousel géant achevé et prêt à être installé, Régis Masclet espère désormais un petit coup de pouce des Rennais et des Rennaises pour « renflouer un peu les caisses ». Il a ainsi lancé ces dernières semaines une campagne de financement participatif sur la plateforme MyOptions. Elle a pour l’heure permis de récolter 78.200 euros. Une preuve que le retour du carrousel géant est attendu avec impatience dans la capitale bretonne.