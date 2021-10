Les responsables d’Aiguillon Construction assurent que la réunion s’est déroulée dans un climat « apaisé et d’écoute ». Rien à voir avec le dernier rendez-vous organisé en avril où le bailleur social et la municipalité rennaise s’étaient confrontés à une très vive opposition de la part des riverains. La promesse avait alors été faite que la tour d’habitation de 17 étages qui devait être construite dans ce quartier résidentiel de Rennes serait rabotée de cinq étages pour n’en compter que douze. Mardi soir, une trentaine de copropriétaires et syndics du quartier de la Poterie ont pu découvrir les nouveaux visuels du futur siège social du constructeur rennais. Face à la contestation des riverains, Aiguillon a également accepté d’abaisser le bâtiment qu’occuperont ses salariés à quatre étages, au lieu de sept initialement prévus.

Le futur siège social d'Aiguillon Construction sera moins élevé que prévu. La tour sera scalpée de cinq étages et le siège de trois étages. - Brenac & Gonzalez & Associés/Lineup

Ces concessions faites par le promoteur, en accord avec la ville, vont-elles mettre un terme aux recours judiciaires intentés par des associations de riverains ? A priori non. « Notre objectif n’était pas de trouver un compromis avec les habitants, rappelle Frédéric Loison, directeur général d’Aiguillon. Plutôt de trouver un équilibre économique qui prenne en compte nos besoins et les contraintes architecturales de la ville ».

« Nous perdons environ 20 % de surface de logements »

La municipalité rennaise n’avait pas caché son envie de conserver une tour « signal » à cette entrée de la ville. Le bailleur social avait de son côté besoin de « monter » pour s’assurer que le nombre de logements soit suffisant pour absorber le coût de construction. « Nous perdons environ 20 % de surface de logements », poursuit le directeur. En réduisant la taille moyenne des logements pour mieux coller à la demande, 105 à 110 appartements seront aménagés, contre 135 prévus dans le premier projet.

En scalpant trois étages à son futur siège social, le bailleur a aussi dû se réorganiser mais concède que la crise sanitaire et le recours massif au télétravail ont fait évoluer sa réflexion. « Nous avons un devoir vis-à-vis de nos salariés. Le devoir de les accueillir dans de bonnes conditions. Notre siège actuel est une vraie passoire thermique ». Pour faire face à cette réduction de l’espace, une vingtaine de collaborateurs travaillant au sein de l’agence de la Poterie ont déjà déménagé dans un autre bâtiment.

La tour de 17 étages envisagée par le bailleur Aiguillon Construction sera rabotée de cinq étages dans le quartier de la Poterie, à Rennes. - Line up Architecture

« On ne comprend pas trop d’où sortent ces douze étages »

Dans les rangs des habitants, ce nouveau projet est un premier soulagement. Mais il ne donne pas entière satisfaction au collectif Nanssa (Non au nouveau site du siège d’Aiguillon) qui conteste le chantier depuis des années. « C’est mieux mais… On ne comprend pas trop d’où sortent ces douze étages. Nous ne sommes pas opposés aux constructions mais pas n’importe comment. Nous sommes dans un quartier résidentiel », explique l’une de ses membres. Son association avait recueilli plus d’un millier de signataires au travers d’une pétition d’opposition au projet. Elle regrette surtout l’absence totale de concertation. « Si on nous avait écoutés avant plutôt que de nous mépriser, on n’en serait pas là », résume une habitante du secteur.

Le permis de construire devrait être déposé en début d’année par Aiguillon Construction. Le bailleur s’attend déjà à ce qu’il soit attaqué par certains contestataires. « Il y a encore des réticences. Mais chacun doit avoir conscience que la ville doit se reconstruire si elle veut continuer à accueillir », avance Frédéric Loison. D’après une étude réalisée par l’Audiar, la métropole rennaise devra accueillir 100.000 nouveaux habitants d’ici 2040​. Un défi énorme.