Les opposants à la vaccination contre le Covid-19 ont le sourire à Rennes. La tournée du Vaxibus de la radio Skyrock, destinée à inciter les jeunes à se faire vacciner dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a été écourtée dans la capitale bretonne après une première journée perturbée par des manifestants, a annoncé l’Agence régionale de santé (ARS) lundi soir.

« L’opération de demain (mardi) est annulée », a annoncé une porte-parole l’ARS, sans plus de précision. En tournée dans toute la France, le Vaxibus devait s’arrêter lundi et mardi dans le centre-ville de Rennes, de midi à 20 heures. Mais dès 19 heures lundi, les équipes du Vaxibus étaient en train de ranger leur matériel sous le regard de quelques dizaines de manifestants anti pass sanitaire.

Une cinquantaine de manifestants

« On n’est pas contre la vaccination », a assuré Franck, 50 ans, un des manifestants. « On est là pour dénoncer les effets secondaires que personne ne dit ». Le manifestant, qui dit « combattre pour rester libre », a accueilli avec satisfaction l’annulation de l’opération de mardi. « Si on peut avoir sauvé quelques enfants », a-t-il souri.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes au plus fort de la manifestation. Certains manifestants ont hué les gens qui rentraient dans le centre de vaccination ambulant, d’après le quotidien régional Ouest-France, qui précise que seulement une dizaine de personnes âgées se sont fait vacciner entre midi et 18 heures.

Lancé en partenariat avec le ministère de la Santé, l’opération Vaxibus « Ça va ? Ça vax ! » propose aux plus de 12 ans de se faire vacciner puis d’enregistrer une dédicace diffusable sur Skyrock. Le Vaxibus Skyrock doit ensuite faire étape à Orléans mercredi et jeudi.