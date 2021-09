La Costarmoricaine Sarah Conan élue Miss Bretagne

Elle représentera sa région bretonne le 11 décembre au Zénith de Caen à l’occasion de l’élection de Miss France. Agée de 22 ans, Sarah Conan a été élue Miss Bretagne dimanche après-midi à Ploemeur (Morbihan), succédant à la Finistérienne Julie Foricher, qui avait été élue l’an dernier.

Originaire de Lézardrieux dans les Côtes-d’Armor, la jeune femme est étudiante en master d’école de commerce option management et marketing à Rennes. Dimanche, c’est Amandine Petit, Miss Normandie et Miss France 2021, qui lui a remis sa couronne régionale.

Fan de surf, comme Laury Thilleman

Passionnée de sport – elle pratique le handball et le surf – la longiligne jeune femme de 1,74 m participait au concours de beauté pour la première fois. « C’est tout nouveau pour moi. Je ne savais pas défiler, me mettre en scène pour les photos et j’avais quelques a priori sur l’ambiance du concours », avait-elle expliqué au site Actu.fr avant l’élection. La dernière Miss Bretagne à avoir remporté le concours était une autre fan de surf. Laury Thilleman avait été élue Miss France 2011.