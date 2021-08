Un policier a été mordu à la jambe par un chien errant mardi soir vers 21 heures sur la place Sainte-Anne, à Rennes (Ille-et-Vilaine). L’incident s’est déroulé quand une patrouille qui circulait aux abords de la place est intervenue pour mettre fin à une bagarre entre deux individus. Alors qu’il tentait de séparer les deux protagonistes, un policier a été mordu au niveau de la cuisse par un chien errant, qui lui a laissé une trace de cinq centimètres sur la jambe. La place Sainte-Anne est un haut lieu de la fête de la capitale bretonne, régulièrement occupée par des personnes en errance et leurs animaux, souvent cataloguées derrière le terme «punks à chiens».

Le fonctionnaire a tout de même pu terminer son service. Le propriétaire du chien et l’animal ont pris la fuite et n’ont pas pu être identifiés. En état d’ivresse, l’un des deux individus qui se battaient a été interpellé et placé en cellule de dégrisement avant d’être entendu. Il était inconnu des services de police. Quant au fonctionnaire blessé, il devait voir un médecin pour de nouveaux examens ce mercredi.