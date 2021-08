Elle s’en tire avec une immense frayeur. Propriétaire du magasin Au Jardin d’Alicante, Dominique a vu la vitrine de sa boutique exploser en une seconde lundi. Alors qu’elle se trouvait dans son magasin, la fleuriste de Rennes a vu arriver un véhicule dans sa vitrine vers 16h15. « J’avais l’impression que la voiture roulait à vive allure. Je l’ai entendue arriver et elle a percuté les poteaux qui protègent le passage piéton. Ça a freiné sa course mais elle a quand même explosé la vitrine », raconte la fleuriste.

A l’intérieur de la Ford banalisée, Dominique voit descendre deux policiers. Membres de la brigade anticriminalité, ils revenaient d’une intervention dans le quartier du Blosne, à Rennes, et rentraient au commissariat avec un homme à bord. Ils auraient actionné leur gyrophare et leur sirène deux-tons alors que l’interpellé s’agitait à l’arrière, comme l'a révélé Actu.fr. « L’homme est devenu très virulent dans la voiture. Il se débattait, donnait des coups, il hurlait », explique une source policière.

A Rennes, la vitrine du fleuriste Au Jardin dAlicante a explosé après avoir été percutée par une voiture de police. - 20 Minutes

Le conducteur a été légèrement blessé aux cervicales et au dos. Avant l’accident, ce dernier aurait lancé : « je n’ai plus de frein » à son collègue. Une version qu’il a également présentée à Dominique après être sorti du véhicule. « Il m’a dit que ses freins ne répondaient plus », poursuit la fleuriste.

Une enquête ouverte

Le magasin de Dominique reste ouvert malgré les dégradations. Une réparation de fortune a permis de fermer la baie vitrée. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade accident. Quant à l’homme mis en cause, il a été récupéré par une autre patrouille et conduit au commissariat.