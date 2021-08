Il était 14h15 samedi quand le standard des pompiers de Rennes​ a sonné. Des personnes les alertent de la disparition de leur ami, parti se baigner dans la Vilaine, à hauteur du bras du boulevard Laënnec. Rapidement, les secours sont sur place, rejoints par la police et le Samu. Il leur faudra trente minutes pour retrouver le corps inanimé de cet homme de 45 ans. Les tentatives de réanimation seront vaines et l’homme sera déclaré décédé sur place.

Deux jours après le drame, on ignore toujours les raisons de la mort de l’homme. D’après la police, il aurait souhaité se rafraîchir et aurait plongé dans la rivière une première fois, avant de ressortir et de plonger une seconde fois, sans réapparaître à la surface. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale.