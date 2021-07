Cette année scolaire aura été complètement chamboulée. Les lycéens peuvent en témoigner. Avec des cours en présentiel au compte-gouttes et 80 % des épreuves du bac 2021 en contrôle continu, les élèves français ont vécu une année à part. Même dans ces circonstances particulières, certaines tendances ne changent pas. Souvent championne du baccalauréat, l’académie de Rennes a confirmé son leadership pour cette cuvée 2020 avec un taux de réussite estimé à 94,7 % avant les épreuves de rattrapage. « Ce taux de réussite se situe à 4,2 points au-dessus du taux de réussite national (90,5%) », se félicite le rectorat de Rennes dans un communiqué. On retrouve également les académies de Strasbourg et de Créteil, souvent bien placées.

En Bretagne, le taux de réussite est encore plus élevé en filière générale où il atteint 97,5 %, soit deux points de plus que la moyenne nationale. Mais c’est surtout dans les filières technologiques et professionnelles que la région se distingue avec des taux supérieurs de près de 6 points par rapport à la moyenne française. On notera au passage que plus de 25.000 élèves ont obtenu la mention « très bien » pour cette cuvée 2021. Alors que les épreuves de rattrapage débutent ce mercredi, un peu plus d’un millier d’élèves y seront convoqués. Dans l’académie, seuls 782 candidats, soit 2,2 %, sont ajournés.

Ces bons résultats sont constants dans la région. Souvent en tête, l’académie de Rennes affiche le meilleur taux de réussite moyen sur cinq ans, à égalité avec celle de Grenoble. Cette réussite est difficile à analyser. Les spécialistes estiment que les inégalités sociales moins élevées dans la région contribuent à ces bons résultats. La forte proportion de l’enseignement privé (40 % des effectifs) génère également une « concurrence saine » qui pourrait contribuer à la réussite des élèves.