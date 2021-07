Qui succédera à Oggy, couronné plus beau chat de Rennes l’an dernier ? L’entreprise de garde de chats à domicile CatBnB recherche son égérie pour l’année 2021 et relance pour cela son concours du plus beau chat de la capitale bretonne. Pour participer, les propriétaires devront envoyer des photos de leur joyeux matou sur le site Internet de la société avant le 12 juillet 18 heures.

La présélection des finalistes se fera par un jury composé de professionnels le 13 juillet. C’est le grand public qui votera ensuite pour les chats retenus sur la page Facebook de CatBnB. Les résultats seront proclamés le 21 juillet. Le propriétaire du chat vainqueur se verra offrir un an de garde ainsi qu’un shooting professionnel.