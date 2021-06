La municipalité reconnaît avoir été dubitative sur l’opération. Il semblerait que la nouvelle plancha connectée rencontre un petit succès depuis son installation à Rennes, même si elle n’a pas encore remplacé le bon vieux barbecue. Pour l’heure, seul un appareil a été installé dans le parc Oberthür, mais d’autres viendront.

Pour utiliser ces planchas connectées, il suffit de les faire démarrer à l’aide de son smartphone grâce à une application. Le procédé s’avère plus écologique que le barbecue. Mais il est surtout moins contraignant. Plus besoin de prévoir son papier journal, son bois et son charbon, il suffit d’appuyer sur un bouton ! « Nous étions sceptiques sur la pérennité d’un tel équipement et interrogatif sur l’accueil du public. Mais il y a une très bonne acceptation du public et c’est très facile d’utilisation », explique la municipalité rennaise.

Le fabricant Coxy a installé une plancha connectée dans le parc Oberthür, à Rennes. - Coxy

Bientôt un deuxième

Proposé par la société Coxy, qui en a déjà installé d’autres ailleurs en France, le barbecue électrique devrait être déployé dans d’autres parcs. « Nous pensons pouvoir mettre en service un deuxième barbecue connecté en partie haute du parc Saint-Cyr pour la fin juin. C’est aussi en réflexion pour le parc de Maurepas pour une installation dans le courant de l’année », précise la ville.

La contrainte de ce dispositif réside dans son raccordement électrique. Seuls les parcs fermés la nuit peuvent donc être équipés. Profitez-en, la météo s’y prête bien (en fait, non).