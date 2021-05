Illustration d'une terrasse, ici place des Lices, à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Les clients piaffent déjà d’impatience. C’est dans quinze jours que la deuxième étape du déconfinement prendra effet. A la date du 19 mai, les commerces non-essentiels et les lieux culturels pourront ainsi rouvrir leurs portes. Fermés depuis le 29 octobre, les cafés et les restaurants vont également reprendre vie mais seulement en terrasse dans un premier temps.

Pour leur donner un coup de pouce à la réouverture, la ville de Rennes a décidé de leur accorder plus de place sur l’espace public. Comme l’été dernier, les commerçants pourront ainsi étendre gratuitement leurs terrasses ou en créer une si besoin. Le dispositif, qui entera en vigueur le 19 mai et se prolongera jusqu’au 31 octobre, fera l’objet d’une charte élaborée conjointement par la ville et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih).

Des rues piétonnes dans le centre-ville

Pour en profiter, les patrons de bars et de restaurants devront en faire la demande auprès des services de la ville et s’engager à respecter la charte. La municipalité rennaise réfléchit également à piétonniser temporairement certaines rues pendant cette période.

L’an dernier, sept rues du centre-ville avaient été rendues aux piétons le vendredi et samedi soir de 19h à 0h30.