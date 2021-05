Gratuit pendant un mois, le stationnement est de nouveau payant à Rennes. — J. Gicquel / 20 Minutes

La première étape du déconfinement ne va pas faire que des heureux. A Rennes, les automobilistes s’étaient habitués depuis un mois à ne plus payer le stationnement. Comme lors du premier confinement au printemps 2020, la municipalité avait en effet décidé de rendre gratuit le stationnement sur voirie pendant les quatre semaines d’avril « afin de faciliter l’organisation personnelle et familiale des habitants en télétravail ou en chômage partiel ».

Mais cette mesure a pris fin ce lundi et les automobilistes doivent désormais passer par la case horodateur pour se garer dans les rues de la capitale bretonne. La ville indique par ailleurs que les contrôles de policiers municipaux ont également repris ce lundi. Pour rappel, le stationnement sur la voirie est payant du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h à Rennes. En cas d’infraction, l’amende est de 34 euros en zone rouge et de 24 euros en zone verte.