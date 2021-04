Illustration de la mairie de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Les Rennais et les Rennaises ont des idées pour leur ville. Dans l’appel à projets lancé dans le cadre de la saison 5 du budget participatif, ils réclament bien sûr plus d’espaces verts, d’équipements sportifs ou de toilettes publiques dans leurs différents quartiers. Certains se montrent encore plus inspirés comme le club La P’tite Planche qui propose la création d’un lieu dédié au palet dans la capitale bretonne ou l’association Dimension Cult qui présente un « aimant à stickers » pour mettre en avant le travail des artistes de rue.

On a également relevé dans la liste les projets de jardin marocain dans le quartier Jeanne d’Arc ou aux Longs Champs, d’une piste de danse en plein air aux prairies Saint-Martin, de maisons d’hivernage pour les hérissons ou d’un escalier aux couleurs brésiliennes rue du Cartage à l’image du célèbre Selarón à Rio de Janeiro.

Dans la limite de 3,5 millions d’euros

En tout, ce sont 545 projets qui ont été déposés depuis novembre sur la plate-forme de la Fabrique Citoyenne​. Après leur examen par les services de la ville, 263 de ces projets vont être proposés au vote à partir de ce vendredi et jusqu’au 18 avril. La formule reste la même avec les habitants qui pourront voter pour leurs dix projets préférés dans la limite de 3,5 millions d’euros.

Les projets qui auront obtenu le plus de voix et les deux projets arrivés en tête dans chaque quartier seront retenus et seront réalisés par la ville dans les prochains mois.