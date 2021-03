Photos du service pédiatrique et de l'accueil des urgences pédiatriques du CHU Hôpital Sud dans le quartier du Blosne à Rennes. — Camille Allain / 20 Minutes

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés au CHU de Rennes n’a jamais été aussi élevé.

Les indicateurs laissent entrevoir un mois d’avril très compliqué pour l’activité hospitalière.

Le CHU de Rennes lance un appel à la solidarité des autres établissements de santé.

Il n’y a jamais eu autant de patients atteints du Covid-19 au CHU de Rennes. Ce mardi, 147 malades occupaient des lits du centre hospitalier de la capitale bretonne, dont 33 au sein des services de réanimation. Des chiffres qui cachent une réalité bien plus compliquée encore. Car au-delà du coronavirus, l’hôpital reste un centre de soins, parfois d’urgence, dont la mission première est essentielle : soigner et sauver des vies. « On entend souvent dire que la Bretagne est épargnée. Au CHU, nous avons toujours été en première ligne. Nous accueillons ici un tiers des patients en réanimation de la région », rappelle la directrice Véronique Anatole-Touzet.

Ereinté par une année de pandémie sans précédent, le personnel soignant voit depuis quelques semaines la situation se dégrader et le nombre de malades du Covid-19 pris en charge grimper en flèche. Ce week-end, huit patients ont été admis en réa dans la même nuit. Du jamais vu. « Nous sommes déjà en très forte tension, à la limite de la saturation, et le nombre d’appels au Samu explose. Bien souvent, quand c’est le cas, nous voyons un afflux de malades quinze jours après. Les indicateurs pour le mois d’avril nous font très peur », prévient le président de la Commission médicale d’établissement Jean-Yves Gauvrit. Pas épargné, le CHU doit aussi faire face à des clusters au sein de son personnel, ce qui rend encore plus compliqué sa mobilisation. Pour l’heure, seuls 60 % du personnel est vacciné, faute de doses suffisantes.

« On a l’impression qu’on ne fait rien en Bretagne »

Pour faire face à ce nouvel afflux de malades, le CHU a déjà entamé des déprogrammations. Plus de 25 % des actes considérés comme non urgents ont déjà été reportés afin de libérer des places pour les patients Covid. « Quand on regarde les chiffres d’occupation de réanimation, on a l’impression qu’on ne fait rien en Bretagne. Mais nous sommes déjà passés de 50 à 83 lits. Ce qui veut dire que notre service fonctionne déjà à plus de 150 % de sa capacité normale », explique le professeur Eric Wodey, responsable du service de réanimation. Avant de prévenir. « Notre capacité maximale est à 110. Mais on le fera au détriment des autres actes ».

Alors que les taux d’incidence grimpent partout en Bretagne (et en France), le CHU rennais n’a pas d’autre choix que d’appeler à l’aide. S’il reçoit de temps en temps du personnel des cliniques de la Sagesse et de Saint-Laurent, il semble lancer un appel plus direct aux établissements privés comme le CHP Saint-Grégoire ou la clinique de Cesson-Sévigné mais sans les nommer. « Ils nous ont pris quelques patients mais pas encore beaucoup. Nous sommes l’établissement qui déprogramme le plus alors que nous sommes celui où il y a le plus d’activités de recours (des actes qui ne sont réalisés nulle part ailleurs en Bretagne). Ce n’est pas normal », regrette la directrice du CHU. La solidarité ne serait-elle pas égale partout ? Pas de réponse mais des rires gênés. « Il faut noter que la solidarité, on l’attend autant sur les patients Covid que non-Covid. Car il y a tous les autres malades à prendre en charge », rappelle Jean-Yves Gauvrit.

« Il nous faudra des mois avant de retrouver une activité normale »

Au-delà de la crise sanitaire, les équipes de l’hôpital savent d’ailleurs qu’elles vont devoir faire face à un rythme infernal pendant plusieurs mois encore, même après la fin de cette épidémie.

« Toutes ces déprogrammations vont entraîner une surcharge de travail énorme. Il nous faudra des mois avant de retrouver une activité normale », estime l’épidémiologiste Matthieu Revest. Le personnel soignant est à bout. Mais toujours debout.