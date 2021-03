Voiture de police (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Un homme d’une vingtaine d’années a été mis en examen pour « complicité de meurtre en bande organisée » et incarcéré dans l’enquête sur la mort par arme à feu d’un Tchétchène de 23 ans à Rennes le 17 mars, a annoncé le parquet ce samedi. L’homme, suspecté d’avoir accompagné le tireur, a également été mis en examen pour complicité de tentative de meurtre en bande organisée, acquisition et détention d’armes et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ce suspect avait été interpellé par la police judiciaire mardi soir « alors qu’il se trouvait dans un véhicule avec un mineur détenteur de plus de 100 g de cocaïne, une femme et un bébé de 18 mois », a précisé le procureur de Rennes, Philippe Astruc, dans un communiqué de presse. « Cet homme né en 2001 a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés et de violences aggravées alors qu’il était mineur. Il a été placé en détention provisoire », a ajouté le magistrat.

Déjà une mise en examen

Un homme de 21 ans, suspecté d’être l’auteur des coups de feu, avait déjà été mis en examen pour « meurtre en bande organisée » la semaine dernière. Les faits s’étaient déroulés mercredi 17 mars en pleine journée dans le quartier de Cleunay, à Rennes. Après « une courte altercation verbale », un homme avait tiré « deux coups de feu » en direction d’un des cinq jeunes réunis devant un Carrefour City. Un des projectiles avait atteint la victime à la tête.

Au cours d’une « course-poursuite », plusieurs nouveaux coups de feu avaient alors été tirés, dont l’un avait atteint le frère de la première victime à la hanche. Le procureur rappelle que la ville de Rennes a connu en 2020 dix règlements de comptes en lien avec des trafics de stupéfiants (contre 2 en 2018 et 4 en 2019), dont huit « ont pu être élucidés, conduisant à la mise en examen de 26 personnes et à l’incarcération de 15 d’entre elles ».