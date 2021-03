Le futur siège social de la start-up Cailabs, à Rennes, rappellera le passé industriel du site de la Barre Thomas. — D. Nicot / Lamotte

Niché au bord de la rocade de Rennes, à deux pas du Roazhon Park, l'acienne suine de la Barre Thomas a été en grande partie démolie pour laisser place à une nouvelle zone mélangeant activité commerciale, économique et de loisirs.

La start-up Cailabs, qui fait travailler 58 personnes après sept ans d’existence installera son siège dans un programme immobilier.

Des activités de divertissement, de sport et de loisirs sont en projet et plusieurs restaurants et bars devraient y être associés. Les noms devraient être annoncés dans les semaines qui viennent.

Il ne reste plus grand-chose de l’usine de la Barre Thomas. Niché au bord de la rocade de Rennes, à deux pas du Roazhon Park, le site industriel a été en grande partie démoli pour laisser place à une nouvelle zone mélangeant activité commerciale, économique et de loisirs.

Piloté par le groupe Lamotte et le groupe Mazureau, le projet restait cependant assez confidentiel et aucun nom d’enseigne ou d’entreprise n’avait pour l’heure fuité. Le promoteur immobilier annonce ce lundi que l’un des premiers occupants du parc d’activité des Chevrons (son nouveau nom) sera l’une des pépites du numérique de la capitale bretonne.

Le nouveau siège est attendu pour 2022

La start-up Cailabs, qui fait travailler 58 personnes après sept ans d’existence installera son siège dans un programme immobilier de 3.500 m² dont le design d’inspiration industrielle rappelle le passé du site. Situé en bordure de la très fréquentée route de Lorient, le bâtiment sera « accessible à vélo », précise le groupe Lamotte sans en détailler les conditions.

Phénomène de la « deeptech », Cailabs a vu son chiffre d’affaires exploser ces dernières années. Protégées par 19 familles de brevets, ses solutions technologiques visent à améliorer les capacités de la fibre optique. Grâce à la « mise en forme de la lumière », la start-up a déjà battu des records de haut débit et séduit les professionnels des télécoms, de l’aéronautique et de l’industrie du monde entier. La société a déjà levé 16 millions d’euros depuis sa création en 2013 par Jean-François Morizur. Le nouveau siège est attendu pour 2022.

De nouvelles enseignes bientôt connues

La start-up rennaise ne sera pas la seule à s’installer sur la friche industrielle dont la surface approche les 20 hectares. Si Cooper Standard (propriétaire de La Barre Thomas) a maintenu une activité sur place, d’autres pistes sont à l’étude pour diversifier l’activité du site.Des activités de divertissement, de sport et de loisirs sont en projet et plusieurs restaurants et bars devraient y être associés. Les noms devraient être annoncés dans les semaines qui viennent. Une voie de desserte devrait être créée au nord afin de fluidifier la circulation dans ce secteur régulièrement embouteillé.

Ces dernières années, le site avait déjà accueilli plusieurs activités comme le siège social national de L’Orange Bleue, un regroupement des magasins Espace Aubade, l’installation d’un magasin Queguiner, d’un hôtel Ibis et d’un restaurant Courtepaille.