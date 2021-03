Un homme de 29 ans est tombé dans la Vilaine à hauteur de l'écluse de Moulin du Comte, à Rennes. Il est mort noyé. — C. Allain / 20 Minutes

Un homme de 29 ans est mort noyé​ dans la nuit de samedi à dimanche à Rennes (Ille-et-Vilaine). Les pompiers ont été appelés à 00 h 55 ce dimanche pour un homme tombé dans la Vilaine. Avant l’arrivée des secours, deux jeunes hommes avaient sauté à l’eau pour tenter de secourir leur ami.

A leur arrivée sur place, les secours ont pu retrouver la première victime âgée de 26 ans, qui n’a été que légèrement blessée, et l'un de ses amis. Mais aucune trace de lautre homme qui avait sauté à l’eau. D’importants moyens ont été déployés pour tenter de le retrouver. Son corps sans vie a été découvert après une heure de recherches à hauteur de l’écluse de Moulin du Comte, non loin du Roazhon Park. En arrêt cardio-respiratoire, le jeune homme n’a pas pu être réanimé et est décédé sur place.

Il aurait glissé en s'asseyant

Dix-sept sapeurs-pompiers, dont plusieurs plongeurs, ont été déployés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. «La piste accidentelle est privilégiée. Le premier homme serait tombé à l'eau en s'asseyant au bord de la rivière», explique la commissaire Nathalie Freche. Ses deux amis auraient sauté pour lui porter secours.