A la tête du restaurant PoutineBros depuis 2015 à Rennes, Nicolas et Camille Gaudin ont remporté le titre de meilleure recette internationale. — Poutinebros

Ils sont frangins et ont eu la bonne idée d’ouvrir un restaurant dédié à la poutine qui fait un carton à Rennes. Installés depuis 2015 avec PoutineBros (les frangins poutine), Camille et Nicolas Gaudin viennent de se faire un nom dans le monde de la recette québécoise qui associe des frites, du fromage fondu et de la sauce. Diététique ! Mais terriblement bon. Les deux frères, et un troisième installé à Montréal depuis des années, viennent de remporter le prix de la meilleure recette dans la catégorie « International » à la Poutine Week 2021 organisée du 1er au 7 février. On aurait pu vous raconter que leur recette exclusive nommée Sherbrooke, du nom d’une ville du Québec connue pour son université, était la meilleure du monde. Mais notre éthique nous oblige à préciser que la catégorie internationale exclut de facto les Canadiens, rois en leur pays. Logique. Imaginez que la meilleure crêpe du monde soit canadienne…

Avec ce titre, les Rennais étoffent leur palmarès. Ce titre, ils l’avaient déjà remporté en 2016, ce qui leur avait offert une belle crédibilité au Québec. En 2019, c’est La maison de la Poutine, à Paris, qui avait remporté le titre honorifique, décerné après un vote en ligne. « La Poutine est une institution, c’est LE festival gastronomique de la poutine. L’événement remporte un engouement sans pareil depuis quelques années sur Montréal, Québec, Toronto, puis dans le monde entier depuis 2016 avec la catégorie International », explique Nicolas Gaudin dans un communiqué. Ce dernier espère « faire découvrir la poutine à toute la France ».

La fameuse recette Sherbrooke de poutine a permis à deux Rennais de gagner le titre de meilleure poutine du monde. - PoutineBros

La fameuse recette Sherbrooke imaginée par les deux frangins est composée de filets de poulet pané, de chorizo, de champignons de Paris mijotés, de leur sauce brune et de fromage en grains typiquement québécois. Les Rennais ont d’ailleurs créé leur propre fabrique de fromage afin de coller au mieux à la tradition. « Avant, on se fournissait chez un fromager du coin. Le goût était là, la texture était assez similaire mais il manquait le skouik-skouik, le bruit que le fromage fait lorsqu’on le mâche comme au Québec », expliquait Nicolas Gaudin à 20 Minutes. Une deuxième enseigne avait ouvert en Seine et Marne début 2020 et d’autres franchises pourraient suivre.