Les superbes images de la Bretagne sous la neige prises depuis l’espace

La baie du Mont Saint-Michel sous la neige vue depuis l'espace, le 10 février 2021. — S. Zaka / Contains modified Copernicus Sentinel data 2021 processed by Sentinel Hub

Les satellites européens Copernicus ont pris depuis l’espace des photos spectaculaires de la Bretagne sous la neige.

Elles ont inondé les réseaux sociaux et saturé les mémoires de nos téléphones. Mercredi, les photos de la neige en Bretagne ont déferlé sur la Toile. 20 Minutes a même compilé vos plus beaux clichés​ dans un appel à contributions qui sentait bon l’hiver. Mais les photos dont nous allons vous parler, personne ne pouvait les prendre. Des photos de la Bretagne sous la neige prises… depuis l’espace !

Ces images, nous les devons aux satellites Copernicus lancés ces dernières années par l’Union européenne pour surveiller notre atmosphère et à la plate-forme Sentinel Hub qui les exploite. Ces captures ont été réalisées par le scientifique Serge Zaka, chasseur d’orage et docteur en agro-climatologie, pour immortaliser cet épisode de froid plutôt rare dans la région. Avouez que le résultat est bluffant, non ?

Peu de perturbations enregistrées

De Rennes à Saint-Malo en passant par la plus bretonne des merveilles le Mont Saint-Michel, les images captées depuis l’espace donnent un bon aperçu de l’ampleur du phénomène neigeux qui s’est abattu sur la Bretagne, la Normandie, mais aussi la région parisienne et l’est de la France. Jusqu’à 15 centimètres ont été enregistrés dans la région, sans que cela ne bouleverse trop la journée de mercredi. Face aux conditions climatiques délicates, beaucoup de personnes avaient visiblement décidé de rester à domicile.

Un épisode de pluie verglaçante est annoncé ce jeudi sur la Bretagne. Le Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan et 17 autres départements français ont été placés en vigilance orange « neige-verglas »​ par Météo-France. Jeudi matin, Météo Bretagne a enregistré une minimale à -8,2 degrés à Saint-Glen, dans les Côtes d’Armor. Et de nouvelles chutes de neige ont cette fois blanchi les sols du sud Bretagne. Pas de jaloux !