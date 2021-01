Evacuation de la rave party de Lieuron, samedi 2 janvier 2020. — AFP

Sept personnes sont en garde à vue ce samedi en fin de journée après la rave party illégale organisée à Lieuron (Ille-et-Vilaine) depuis jeudi soir, a annoncé le parquet de Rennes. Deux d’entre elles, « nées en 1998, sans antécédent judiciaire », sont soupçonnées de faire partie des organisateurs de cette « manifestation illégale », indique Philippe Astruc, procureur de la République, dans un communiqué publié à la suite d’une opération qui a mobilisé 70 gendarmes à partir de 15h.

« Une perquisition est en cours, qui a déjà permis de saisir une somme d’argent », probablement issue du « partage de la caisse » de cet événement payant. « Des produits stupéfiants » et du matériel lié à l’installation de sonorisation ont également été saisis, indique le procureur.

Cinq interpellations lors de la dispersion

Cinq autres personnes ont été interpellées « en marge de la dispersion » et placées en garde à vue. Deux d’entre elles étaient « détentrices de matériel », à savoir « une table de mixage double platines et un groupe électrogène ». Trois autres ont été interpellées pour « infractions à la législation sur les stupéfiants ».

Le procureur de la République de Rennes rappelle qu’une enquête de flagrance a été ouverte après que des fêtards ont investi « un terrain et hangar privés sur la commune de Lieuron pour y organiser une free party ne faisant l’objet d’aucune déclaration en préfecture et en violation des règles sanitaires en cours ». Elle a été confiée à la section de recherches de Rennes sous les qualifications notamment de « mise en danger de la vie d’autrui » et « infractions à la législation sur les stupéfiants ».

Outre ces gardes à vue, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé ce samedi après midi plus de 1.200 verbalisations en lien avec les restrictions sanitaires. 400 autres infractions ont fait l’objet d’une verbalisation, notamment pour des questions de stupéfiants.