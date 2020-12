Aurélie Sevaux a fondé la marque de vêtements Patrimoine, installée à Cesson-Sévigné. Ses confections sont vendues au sein du pop-up store des Rennes de Noël. — C. Allain / 20 Minutes

Pour ce Noël si particulier, « 20 Minutes » a sélectionné quelques créateurs, auteurs et entrepreneurs locaux pour des idées cadeaux.

Certains proposent des cosmétiques, d’autres des vêtements, des livres ou encore des œuvres graphiques. Mais tous habitent dans cette formidable Bretagne.

Avec les fermetures liées à l’épidémie de Covid-19, certaines boutiques sont restées fermées. Les élus exhortent leurs habitants à acheter local.

Les élus ne cessent de le marteler : pour sauver l’économie locale, il faut consommer local. A l’heure où certains n’ont toujours pas réfléchi à un seul cadeau à mettre sous le sapin le soir de Noël, 20 Minutes Rennes vous propose une petite sélection d’idées de produits locaux fabriqués en Bretagne par des petites mains. En 2021, on sera bien.

Des livres dédicacés en drive. La crise sanitaire prive les auteurs de leurs salons littéraires. A Rennes, cinq auteurs de livres jeunesse ont eu la joyeuse idée de lancer un « drive dédicaces » avec la librairie La Courte Echelle pour « garder le contact » avec leurs lecteurs. Une fois le livre acheté en boutique ou commandé, l’auteur passe le chercher et le personnalise. Il ne vous reste qu’à revenir quelques jours plus tard. Les Rennais Jessie Magana, Julien Billaudeau, Sandra Le Guen, Maria Diaz & duo Kalmedaz, Evelyne Brisou-Pellen et Florence Dolle se feront une joie de vous les dédicacer. En 2021, on fait bosser les écrivains.

Des bocaux locaux pour sentir bon. Fondée en 2019 par un couple basé à Lannion, la marque Endro propose des cosmétiques locaux et naturels qui sont proposés dans des bocaux en verre. Et ça cartonne ! Des crèmes, du dentifrice, du déodorant ou encore du shampoing solide sont à disposition. A l’approche de Noël, la marque a évidemment pensé à de jolis coffrets qui auront fière allure au pied du sapin. En 2021, on se lave avec soin.

Les 2 magazines bretons de référence ont lu notre "Himalaya breton", ce road-trip au coeur des montagnes bretonnes, signé @N_Legendre.@magazineBretons : "Un émouvant récit de voyage en Bretagne intérieure."@BretagneMag : "Passionnant (...) Un vrai bonheur de lecture."



🍾🥳⛰️ pic.twitter.com/lzNThMB6Jx — Les Editions du coin de la rue (@Ed_duCoinDelaRu) December 16, 2020

Un séjour à la montagne en Bretagne. Il a arpenté les coins les plus reculés du globe. Mais il n’avait rien vu avant d’avoir découvert les Monts d’Arrée. Après son chouette périple « Sur les routes de la vodka », le Rennais Nicolas Legendre revient avec le livre « L’Himalaya breton » où il raconte avec talent ses virées sur les sommets du massif finistérien. L’ouvrage est notamment vendu dans la sympathique librairie du Voyage à Rennes, toujours de bon conseil quand il s’agit d’aventure. En 2021, on visite les monts armoricains.

Une lutte sociale qui n’a pas vieilli. C’était il y a plus de quarante ans. Remontés par le projet de construction d’une centrale nucléaire à Plogoff, les habitants de ce village du Finistère se mobilisaient face aux forces de l’ordre pour obtenir l’abandon du projet. La militante Nicole Le Garrec et son mari Félix avaient suivi pendant six semaines cette lutte sociale pour en sortir le documentaire « Plogoff, des fleurs contre des fusils », dont une version restaurée vient de sortir en DVD. En 2021, on se souvient.

Cinq filles pour un magasin. On vous a déjà présentés les mouchoirs en tissu d’Adèle Loison et les œuvres pointillistes de Pauline Bloquel. Pour Noël, les deux Rennaises se sont associées à trois autres créatrices pour ouvrir le pop-up store Les Rennes de Noël. La marque Patrimoine y propose des jeans et t-shirt en coton biologique, la fleuriste Avril Flowertruck y fait admirer son talent pour les bouquets séchés, et l’Atelier Guillocher y présente ses ceintures et articles de maroquinerie. En 2021, on pense en commun.

Du bois pour les enfants et les grands. Installée près de Fougères, la société Jouécabois est spécialisée dans… Les jouets en bois. La marque propose notamment des boîtes de pièces de bois de type « Kapla » mais aussi des jeux de palet ou de quilles finlandaises. En 2021, on joue dehors et dedans. En 2021, on sera bien.