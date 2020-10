La ligne B du métro de Rennes doit être livrée en décembre 2020. — C. Allain / 20 Minutes

« Le 3 juin, on n’aura plus de bus à cet endroit ». Alors qu’il évoquait la disparition des bus sur l’axe de Champ Jacquet, l’élu socialiste Didier Le Bougeant a malgré lui divulgué la date prévisionnelle de l’inauguration de la ligne B du métro de Rennes, avant de se raviser. « C’est très incertain. On peut plutôt parler d’une date à l’été », a de suite corrigé, prudent, le premier adjoint de Nathalie Appéré Marc Hervé. Contacté, le vice-président de la métropole délégué aux transports est aussi clair. « L’objectif est bien la fin du printemps mais nous ne sommes pas en mesure de donner une date aussi précise », assure Matthieu Theurier.

Annoncée pour le 21 décembre, la livraison de la ligne B avait dû être reportée en raison de l’arrêt des chantiers au moment du confinement. La Semtcar, société publique chargée du suivi du chantier, avait alors émis l’objectif d’une ouverture « au printemps ».

Six mois après cette annonce de report, le calendrier demeure incertain tant l’épidémie de Covid-19 perturbe les échéanciers. « C’est très difficile à anticiper tant cette crise est imprévisible. Nous recevons parfois des pièces de l’étranger. Ce chantier est complexe », rappelle Marc Hervé.

Démarré en 2013, ce chantier colossal permettra à Rennes de se doter d’une deuxième ligne de métro, dix-neuf ans après l’inauguration de la ligne A. Evaluée à 1,3 milliard d’euros et dotée de 15 stations, l’infrastructure devrait permettre à 75 % des Rennais d’habiter à moins de dix minutes d’une station.