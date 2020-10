Lancer le diaporama La cheffe du restaurant Racines Virginie Giboire et son compagnon le sommelier Fabien Hacques, ici dans leur restaurant, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

La cheffe de Racines Virginie Giboire et son compagnon le sommelier Fabien Hacques viennent d’ouvrir leur nouveau restaurant à Rennes.

Le couple avait ouvert rue de l’Arsenal à la place de l’Aozen il y a trois ans mais était à l’étroit.

Incarnation de l’arrivée des femmes en cuisine, la cheffe présente une brigade quasi exclusivement féminine.

Ils ont quasiment doublé leur capacité d’accueil. A l’étroit dans les murs de la rue de l’Arsenal, la cheffe Virginie Giboire et son conjoint le sommelier Fabien Hacques ont migré non loin du boulevard de la Liberté pour installer leur nouveau restaurant Racines qui a ouvert ce mardi soir. Un pari osé au moment où la crise sanitaire fragilise le secteur de la restauration, mais un pari entièrement assumé par le couple étoilé rentré à Rennes il y a trois ans. « On s’est vite retrouvés à l’étroit rue de l’Arsenal. On a voulu agrandir mais ça ne s’est pas fait », explique Fabien Hacques.

Du haut de ses 48 ans, le sommelier fera presque figure de retraité dans la nouvelle équipe du restaurant, qui affichera également un visage résolument féminin. « En cuisine, nous serons six filles pour un garçon. Je n’ai pas fait exprès, car je ne suis pas dans le girl power mais j’avais reçu beaucoup de CV de filles. Quand je choisis quelqu’un, je me fie à sa personnalité, je fonctionne au coup de cœur. J’avais senti chez un garçon un côté trop sûr de lui. J’ai préféré ne pas l’intégrer dans la brigade », explique Virginie Giboire.

« On a trouvé notre rythme »

Pour l’accompagner, cette dernière n’a pas hésité à nommer Oriane Davy, 22 ans, comme seconde. « J’ai travaillé quatre ans avec une brigade d’hommes. Ça m’a permis de me forger un caractère mais ça n’a rien à voir avec ce que je vis avec Virginie. Il y a une féminité dans sa manière de travailler et ça se retrouve dans les plats », explique la jeune femme, les yeux brillants de plaisir et de fierté.

A 35 ans, sa cheffe détonne par son tempérament apaisé dans un monde réputé dur et longtemps réservé aux hommes. Souvent brandie comme étendard de la féminisation du métier, elle assume. « J’ai envie de montrer qu’on peut être femme, maman, cheffe et cheffe d’entreprise. Les journées sont longues mais c’est possible », assume celle qui a deux garçons de 4 et 7 ans. « J’ai déjà dû refuser une promotion parce que je voulais voir mon premier enfant grandir. Mais depuis qu’on est à Rennes, on a trouvé notre rythme », insiste Virginie Giboire.

« Notre idée c’est d’en faire une belle première étoile »

Celle qui décrit sa cuisine comme « végétale et croquante », a réussi à obtenir sa première étoile début 2019, moins de deux ans après avoir ouvert son restaurant. Est-elle en quête d’une seconde distinction du guide Michelin ? Elle sourit et répond. « Notre idée c’est d’en faire une belle première étoile. Et surtout de ne pas devenir inaccessible ». Le nouvel écrin de Racines va permettre au couple d’accroître sa capacité d’accueil à 40 couverts, contre 25 auparavant. La cuisine restera ouverte, permettant aux clients d’avoir un œil sur la brigade au travail.

Au menu de cette semaine d’ouverture : tourteau, daïkon (radis blanc) d'Hélène Réglain, poire et estragon en entrée. Saint-pierre, betteraves, raifort et shiso (herbe aromatique) en plat de résistance et figues fraîches, choux croquants, ganache au sésame noir et nougatine en dessert.