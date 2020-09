C’est un très beau chèque que Rennes Métropole s’apprête à signer au groupe allemand Daimler. Après avoir expérimenté les Bluebus de Bolloré, la métropole rennaise vient de faire l’acquisition de 92 bus électriques eCitaro de la marque Mercedes-Benz pour un montant total de 60,565 millions d’euros. La commande passée auprès de la société EvoBus France, filiale du groupe Daimler, porte sur « 33 bus standards et 59 bus articulés », indique la métropole dans un communiqué. Cette nouvelle flotte sera progressivement mise en service sur le réseau Star entre 2022 et 2025.

The new #eCitaro G of @DaimlerTruckBus is the first series #production city bus in its category anywhere in the world with solid-state #batteries. It's also free of the chemical element cobalt and therefore especially environmentally friendly in the manufacture of the components. pic.twitter.com/z28TUysxDk