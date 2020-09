L'application Practice lancé par deux Rennais veut mettre en relation les sportifs amateurs. — J. Gicquel / 20 Minutes

Deux Rennais ont lancé une application mobile pour favoriser la pratique du sport à plusieurs.

L’application, baptisée Practice, permet de trouver des terrains ainsi que des partenaires sportifs dans sa ville.

Elle recense déjà plus de 150 sportifs, du basket au running en passant par le bridge.

Avec la crise du Covid-19, la pratique sportive a été chamboulée avec la fermeture des salles et la suspension de toutes les activités en club. Les Français ne boudent pas pour autant le sport puisqu’ils sont 74 % à vouloir reprendre une activité physique en cette rentrée, selon un sondage de l’Ipsos commandé par la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire. Si la majorité d’entre eux envisage une pratique individuelle (58 %), par crainte notamment de contracter le virus, 31 % des sondés préfèrent quant à eux faire du sport à plusieurs.

Dans ce contexte, une application mobile lancée par deux Rennais tombe à point nommé pour trouver des partenaires et se motiver. Baptisée Practice, elle permet de faire se rencontrer des sportifs amateurs partageant la même passion et l’envie de la pratiquer à plusieurs dans leur ville. « L’idée de cette application est de trouver des terrains à proximité de chez soi et de faciliter l’organisation des rencontres sportives », souligne Jérémy Toudic, l’un des deux concepteurs.

Plus de 150 sports recensés

D’un simple clic, l’utilisateur peut ainsi proposer à la communauté un tournoi de football en plein air, une partie de pétanque ou une randonnée à vélo. « Cela permet de trouver de bons partenaires d’entraînement ou de trouver des remplaçants en cas de désistement de dernière minute », indique le jeune homme.

Le spectre des activités est large puisque plus de 150 sports sont recensés sur l’application. On y retrouve bien sûr les sports les plus populaires comme le basket, le tennis ou le running. Mais aussi des activités plus insolites comme le quidditch cher à Harry Potter ou le Mölkky. « On a même ajouté le bridge à la demande d’un utilisateur », sourit Jérémy.

Déjà 2.500 utilisateurs en Bretagne

Lancée en catimini juste avant le début de l’épidémie, l’application compte déjà 2.500 utilisateurs, principalement en Bretagne. Mais les deux concepteurs, qui ont récemment racheté le site envie2courir.fr, voient déjà plus grand et ambitionnent d’ici la fin de l’année de partir à la conquête de nouveaux territoires.

Ils ont ainsi noué des premiers contacts avec des propriétaires d’installations sportives afin d’augmenter leur visibilité et de booster leur taux de remplissage. « On voudrait à terme que l’utilisateur puisse réserver son terrain directement depuis l’application », précise Jérémy Toudic, bien décidé à remettre tout le monde au sport en cette rentrée.