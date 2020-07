Illustration d'un chien dans un refuge. Ici à Lorient, en 2020. — Maxime Le Pihif / SIPA

La police avait été alertée par un témoin, choqué de voir un chien recevoir des coups de pied de la part de son maître en pleine rue, non loin de la Mabilais, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Sur place, les forces de l’ordre avaient réussi à interpeller l’auteur présumé des coups. Cinq jours après cette agression, l’association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » a annoncé se porter partie civile dans cette affaire.

Les faits s’étaient déroulés en pleine rue le 22 juillet vers 16 h. Un homme qui promenait son chien s’en prend à l’animal en le rouant de coups de pied. Alertée, la police municipale est rapidement sur les lieux et apelle la police nationale en renfort. L’homme est déjà connu pour des dégradations et pour usage de produits stupéfiants. Son chien lui a été confisqué et confié à Chenil Service.

La chienne placée en fourrière

Agé de 27 ans, l’homme a été placé en garde à vue et sera poursuivi pour « acte de cruauté envers un animal ». La chienne, une croisée berger sable de 4 mois nommée Klarah, a été placée en fourrière et y restera jusqu’à la date de l’audience, précise l’association Stéphane Lamart, qui a porté plainte. L’association réclamera la garde de la chienne. Le mis en cause risque jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros d’amende.