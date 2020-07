FOOTBALL L’ancien capitaine des Rouge et Noir a assisté à la première visite touristique du stade

Des visites ouvertes au public sont organisées tout l’été au Roazhon Park. Le public peut notamment découvrir la galerie des légendes, petit musée du club.

L’antre du Stade Rennais, renommé en 2015, n’était jamais ouvert en dehors des jours de match.

Pour cette première visite, l’ancien joueur Romain Danzé était présent.

« J’étais toujours assis là, dans l’angle, précise Romain Danzé. Comme ça, je pouvais voir tout le monde. » Pour la première visite publique du Roazhon Park, une vingtaine de chanceux ont pu découvrir les coulisses de l’antre du Stade Rennais en compagnie d’un guide de luxe. L'ancien capitaine rennais qui a porté pendant 13 saisons le maillot rouge et noir, a accepté l’invitation de Destination Rennes pour guider les visiteurs dans le vestiaire rennais.

Construit en 1912 et nommé stade de la Route de Lorient jusqu’en 2015, le Roazhon Park accueillera tout l’été des passionnés pour des visites guidées. Une première pour le club de Rennes. « Nous avions la volonté d’accueillir davantage de monde, de faire vivre l’expérience de l’intérieur », justifie Laurent Curlier, responsable des séminaires du Stade Rennais.

« Partager l’histoire avec nos supporteurs »

Théâtre de tous les matchs à domicile, le stade accueille également 300 événements par an, bien souvent pour des séminaires d’entreprises. Mais l’antre n’ouvrait pas au grand public, en dehors des soirs de match. C’est désormais chose faite, pour le plus grand bonheur de Romain Danzé. « Le club va avoir 120 ans l’année prochaine. C’est un club qui a énormément d’histoire. La partager avec tous nos supporteurs, ça nous paraissait vraiment important », estime l’emblématique numéro 29 du club.

Bon la Galerie des Légendes c'est 100% validé @staderennais 😍 — Stéphane M'Tibia 🐙🔴⚫️🎬 (@AC_0721) July 16, 2020

Des vestiaires aux tribunes en passant par la salle de presse et le bord de la pelouse, le public découvre les coulisses du stade. Il peut également profiter de la galerie des légendes, petit musée consacré au Stade Rennais ouvert l’an dernier mais jusqu’ici fermé au public. Des maillots de légende, les trophées et de nombreuses photos d’archives récoltées par les passionnés du site Rouge Mémoire sont à découvrir.

Abonné au RCK, Yann vient depuis vingt-cinq ans au stade depuis que son père lui a donné le goût du football. Pour cette première, il était accompagné de ses enfants. « Je pensais les vestiaires plus grands. A la télé, ça paraît énorme. C’est bien de savoir comment ça se passe avant et après. Nous, on ne voit que le match ».

A noter : Les visites ont lieu trois à quatre fois par semaine jusqu’à fin août. Il est nécessaire de réserver auprès de l’office de tourisme Destination Rennes en ligne ou par téléphone.