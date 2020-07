Illustration d'une voie dédiée au vélo. Ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le département d’Ille-et-Vilaine va consacrer 50 millions d’euros aux aménagements vélos, contre six millions d’euros lors de son précédent plan.

Le conseil départemental souhaite créer des itinéraires sécurisés pour permettre aux habitants d’effectuer leurs déplacements domicile-travail en sécurité.

Un collectif d’associations vient d’interpeller le département pour lui demander de stopper les projets de nouvelles routes.

On a longtemps vu les départements comme les principaux aménageurs des routes. En Ille-et-Vilaine, le conseil départemental porte depuis une vingtaine d’années deux projets d’ampleur dédiés à l’automobile. Alors que les quatre-voies reliant Rennes à Angers et à Redon sont sur le point d’être achevées, le département a choisi de mettre le paquet sur un nouveau moyen de locomotion : le vélo. Réunis mardi et mercredi en assemblée, les élus bretons examineront le « plan mobilités 2025 » porté par la gauche. En plus de repenser tous ses aménagements à venir, le plan comporte un ambitieux volet dédié aux voies cyclables.

Baptisé Ut’Ille (admirez le jeu de mots), ce réseau est présenté comme « sécurisé et autonome » par les élus de la majorité et sera doté d’un budget d’un peu plus de 50 millions d’euros. C’est presque dix fois plus que le précédent plan (six millions environ). « Les habitants de notre département parcourent en moyenne 30 kilomètres par jour, mais ce sont souvent plusieurs déplacements de 8 à 9 kilomètres. Si nous voulons baisser la part de la voiture, il faut proposer de vraies solutions aux habitants. Le vélo en fait partie », explique André Lefeuvre. Relativement plat, le territoire apparaît comme favorable au développement de la bicyclette, renforcé par le développement du vélo à assistance électrique.

Dans les années à venir, le département souhaite donc créer des voies dédiées aux deux-roues pour inciter ses habitants à pédaler pour leurs trajets domicile-travail. Des voies suffisamment éloignées des routes « sans trop de pente ni discontinuité » mais assez proches des pôles multimodaux et des gares pour permettre aux cyclistes de grimper dans un train ou un car pour parcourir de plus grandes distances. « Nous menons cette réflexion depuis plusieurs mois. Nous voulons nous inspirer de ce qui se fait en Belgique ou aux Pays-Bas », poursuit Bernard Marquet, vice-président du département délégué à l’aménagement du territoire.

« De nombreux projets en stock »

Sans s’avancer sur des itinéraires, le conseil départemental évoque « de nombreux projets en stock » réclamés par les communes. Un projet de liaison entre Rennes et La Mézière serait notamment à l’étude. Cette place faite au vélo intervient au moment où un collectif d’associations réclame « l’abandon des projets de nouvelles infrastructures routières » et a saisi le département pour exercer un droit d’interpellation.