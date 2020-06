Illustration de la piscine des Gayeulles à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Bonne nouvelle pour les nageurs qui peuvent de nouveau enchaîner les longueurs depuis ce lundi à Rennes. Mais le retour à la normale sera très progressif puisque seule la piscine de Villejean est accessible au public « de manière expérimentale », précise la ville. Pour la piscine des Gayeulles et le bassin nordique de Bréquigny, il faudra attendre la fin du mois pour la réouverture. La piscine Saint-Georges sera quant à elle fermée au moins tout l’été pour des travaux de maintenance.

Avant de piquer une tête, il faudra également se plier aux nouvelles conditions d’accueil en réservant obligatoirement un créneau d’une heure de natation ou de baignade dans la piscine de son choix. La réservation pourra se faire jusqu’à dix jours à l’avance et au moins 40 minutes avant la baignade avec six créneaux d’une heure qui seront proposés aux nageurs dans chacune des piscines de 8h30 à 21h30.

La même cabine avant et après la baignade

Les nageurs et nageuses devront également respecter des mesures sanitaires strictes. Ils devront ainsi utiliser la même cabine avant et après la baignade, respecter le sens de circulation et attendre le feu vert des maîtres-nageurs avant d’accéder aux bassins.

Aucun matériel ne sera par ailleurs prêté dans les piscines. Les usagers pourront se munir de leur propre matériel mais ils devront obligatoirement les immerger dans un bac contaminant placé à l’entrée du bassin. L’accès aux solariums et aux hammams sera enfin interdit à la piscine des Gayeulles jusqu’à nouvel ordre.