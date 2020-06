Image de deux femmes marchant sous la pluie à Rennes lors d'un orage en 2018. — C. Allain / 20 Minutes

Il a douché toute la journée à Rennes. Pas beaucoup moins à Brest, Vannes ou Saint-Brieuc. Placée en vigilance orange, la Bretagne a été copieusement arrosée ce jeudi. D’après les données de Météo-France, il est tombé l’équivalent d’un mois « normal » de juin en seulement 24 heures ! Mais l’alerte a finalement fait plus de peur que de mal. Les pompiers n’ont pas connu la journée dantesque à laquelle ils s’attendaient. La vigilance orange a cependant été prolongée jusqu’à 6h vendredi matin.

Quelques arbres tombés, des caves inondées et des petites routes coupées. Il a bien plu ce jeudi en Bretagne. Mais pas de quoi faire déborder l’océan. Dans un rapide bulletin diffusé ce jour, Météo-France a enregistré 55,2 mm de pluie à Ploudalmézeau, dans le Finistère, quand le cumul du mois de juin est d’ordinaire à 47,3 mm. Après un mois de mai historiquement chaud, les prévisionnistes s’attendent à voir jusqu’à 70 mm de pluie tomber sur la région. Peu mobile, la perturbation s’est bien installée sur le littoral, arrosant copieusement l’ouest de la France.

Peu d’interventions et pas de blessés

Placés en vigilance orange depuis mercredi soir, le Finistère, le Morbihan et les Côtes d’Armor restent en alerte. Mais d’après les pompiers, ces pluies diluviennes n’ont pas fait trop de dégâts. On a ainsi relevé 37 interventions liées aux intempéries dans le Finistère, moins d’une dizaine dans les trois autres départements.

🛰️ Vu de l'espace || Une perturbation est en train d'évoluer au large de la Bretagne. Peu mobile, elle s'enroule très lentement autour de son noyau dépressionnaire. Depuis cette nuit, la façade Atlantique est ainsi arrosée par de copieuses précipitations. https://t.co/0PUylYVOwL pic.twitter.com/ttMGS4ckW3 — Météo-France (@meteofrance) June 11, 2020

Les quelques rafales de vent ont bien couché quelques arbres mais sans faire de dégâts. « On s’attendait à pire. On y a échappé », commente un pompier des Côtes d’Armor joint par téléphone. La situation ne devrait pas franchement s’arranger pour le week-end même si les pluies doivent être moins soutenues dans la région. On attend même quelques éclaircies samedi après-midi…