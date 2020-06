Illustration d'un vestiaire de piscine. — C. Allain / 20 Minutes

Elles sont fermées depuis la mi-mars et les premières mesures de confinement. Alors que l’épidémie de coronavirus menace toujours le pays, les piscines sont toujours orphelines de leurs nageurs à Rennes. Très sollicitée sur la question, la municipalité vient d’annoncer une ouverture expérimentale de la piscine de Villejean à compter du lundi 15 juin. Les bassins de Bréquigny et des Gayeulles devraient également rouvrir « d’ici la fin juin », promet la ville.

Depuis les mesures de déconfinement​, les services municipaux ont planché sur le réaménagement des vestiaires et des protocoles de désinfection nécessaires pour respecter les conditions sanitaires imposées par le gouvernement. Un système de réservation de créneaux en ligne devrait également permettre de réguler les flux et d’éviter les regroupements à l’entrée des bassins. La plateforme est en cours d’élaboration.

Des travaux à Saint-Georges, qui reste fermée

Afin de faire face à la demande, la ville a élargi l’amplitude d’ouverture de 8 h 30 à 21 h 30 du lundi au dimanche. Des lignes de natation seront en place le matin et le soir et les bassins seront au format ludique l’après-midi. Les nageurs devront utiliser la même cabine avant et après la baignade et prendre une douche savonnée de trois minutes.

A noter que la piscine Saint-Georges restera fermée. Classée aux monuments historiques, elle subit actuellement des travaux de maintenance.