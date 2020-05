Illustration d'un stand de braderie. Ici à Lille. — Denis Charlet / AFP

C’est l’un des plus grands vide-greniers de France, un rendez-vous attendu de longue date par de nombreux chineurs venus de toute la Bretagne. Mais malheureusement pour eux, il faudra faire sans la braderie du canal Saint-Martin cette année. Réuni ce lundi matin, le comité de quartier Saint-Martin à Rennes vient de prendre la décision d’annuler la prochaine édition de la braderie prévue le dimanche 20 septembre. Une décision justifiée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et « les incertitudes quant à son évolution ».

« Les événements de plus de 5.000 personnes sont interdits jusqu’en septembre, on ne pouvait donc pas prendre le risque de maintenir la braderie au vu du contexte et des incertitudes qui pèsent », indique l’équipe d’organisation, contactée par 20 Minutes. « On accueille chaque année 1.500 exposants, ce qui rend difficile le respect des règles de distanciation », poursuit-elle.

Rendez-vous le 19 septembre 2021

La mort dans l’âme, les organisateurs n’ont ainsi pas eu d’autre choix que d’annuler la prochaine braderie. Ils donnent déjà rendez-vous aux chineurs l’an prochain avec une braderie qui se tiendra le dimanche 19 septembre 2021.